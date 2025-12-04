Maharashtra Environment : पर्यावरणाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; जिल्हा पर्यावरण समितीची पुनर्रचना, समिती आता अधिक व्यापक

नाशिक: राज्यात वाढत्या पर्यावरणीय समस्या, प्रदूषणाची तीव्रता, बदलता हवामान आणि जिल्हा पातळीवरील अनेक विभागांमध्ये असलेले समन्वय-अभाव यामुळे अखेर राज्य शासनाने जिल्हास्तरावरील जिल्हा पर्यावरण समितीची मोठ्या प्रमाणात पुनर्रचना केली आहे. याबाबतचा आदेश पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने जारी केला आहे. .शासनाने आदेशात स्पष्ट केले आहे की सन १९८८ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जिल्हा पर्यावरण समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु त्या कार्यकक्षेत वेळोवेळी बदलांची आवश्यकता निर्माण झाली. प्रदूषणाचे बदलते स्वरूप, पर्यावरणीय अहवालांचे तांत्रिक स्वरूप, हवामान बदलाची वाढती तीव्रता, जलस्रोतांवरील ताण, आणि विकासकामांमुळे निर्माण होणारा परिणाम लक्षात घेता सध्याची रचना कालबाह्य झाली होती. .अनेक विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव, विविध योजनांची विसंगत अंमलबजावणी आणि जिल्हास्तरीय निर्णय प्रक्रियेत तज्ज्ञांची कमतरता जाणवत होती. म्हणूनच जिल्ह्यातील पर्यावरण समस्यांचा समन्वयित आढावा घेणारी, विविध विभागांना एकत्र आणणारी आणि तज्ज्ञ व स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग सुनिश्चित करणारी आधुनिक व सर्वसमावेशक समितीची गरज निर्माण झाली होती..समितीत आता कोण-कोण?शासनाने केलेल्या बदलांनुसार जिल्हा पर्यावरण समितीत आता कायदा-सुव्यवस्था ते वैज्ञानिक तज्ज्ञांपर्यंत सर्व विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), जिल्हा पोलिस अधीक्षक, आयुक्त (महानगरपालिका), जिल्हा उद्योग अधिकारी, कृषी अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, जलसंपदा, बांधकाम, वन, महसूल, नगरपरिषद प्रशासन, एस.डी.ए.चे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, पर्यावरण क्षेत्रातील २ तज्ज्ञ, पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत संस्थांचे २ प्रतिनिधी, सर्व आमदार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी (सचिव). ही रचना पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक आणि अंमलबजावणीक्षम असल्याचे शासनाचे मत आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडीचा दिलासा! डाव्या कालव्यात विसर्ग ३०० क्युसेकने वाढ; रब्बीला ‘जीवनदायी’ पाणी.काय साध्य होणार?नवीन समितीमुळे जिल्ह्यातील पर्यावरण स्थितीचा वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ आढावा, नदी, भूगर्भजल, जंगल, परिसंस्था यांचे संरक्षणासाठी एकत्रित धोरण, प्रदूषण नियंत्रणासाठी विभागीय समन्वय, विकासकामांवरील पर्यावरणीय परिणामांचा आढावा, हवामान बदलाशी लढण्यासाठी जिल्हानिहाय योजना, तज्ज्ञ व स्वयंसेवी संस्थांचा थेट सहभाग अशी अनेक कामे प्रभावीपणे राबविता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.