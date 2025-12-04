नाशिक

Maharashtra Environment : पर्यावरणाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; जिल्हा पर्यावरण समितीची पुनर्रचना, समिती आता अधिक व्यापक

Overview of the New District Environment Committee Structure : वाढत्या पर्यावरणीय समस्या आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार स्थापन झालेल्या जिल्हा पर्यावरण समितीची राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात पुनर्रचना केली आहे. या नवीन सर्वसमावेशक समितीत आमदार, वैज्ञानिक तज्ज्ञ आणि विविध विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रशांत कोतकर : सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्यात वाढत्या पर्यावरणीय समस्या, प्रदूषणाची तीव्रता, बदलता हवामान आणि जिल्हा पातळीवरील अनेक विभागांमध्ये असलेले समन्वय-अभाव यामुळे अखेर राज्य शासनाने जिल्हास्तरावरील जिल्हा पर्यावरण समितीची मोठ्या प्रमाणात पुनर्रचना केली आहे. याबाबतचा आदेश पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने जारी केला आहे.

