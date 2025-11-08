Nashik News : नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांची 'सामाजिक बांधिलकी'! दिव्यांग आणि ज्येष्ठांना आता घरपोच मिळणार रेशनचे धान्य

नाशिक: जिल्हा पुरवठा विभागाने सामाजिक बांधिलकीतून ज्येष्ठ आणि दिव्यांग बांधवांना घरपोच धान्य वितरणाचा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत शुक्रवारी (ता. ७) जिल्ह्यातील ५९४ दिव्यांग आणि ६४३ ज्येष्ठ नागरिक अशा एक हजार २३७ कुटुंबांपर्यंत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचे धान्य वितरित करण्यात आले. .जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी इगतपुरी तालुक्यात लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन धान्य वाटप केले. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत ज्येष्ठ व्यक्ती व दिव्यांग बांधवांना महिन्याकाठी रेशन दुकानांमध्ये जाऊन धान्य घेण्यासाठी अनेक अडचणी येत असतात. त्यामुळे या लाभार्थ्यांची अडचण दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या संकल्पनेतून अशा लाभार्थ्यांना महिन्याकाठी घरपोच धान्याचा लाभ देण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे..जिल्ह्यात शुक्रवारपासून (ता.७) या अभिनव उपक्रमास प्रारंभ करण्यात आला. जिल्हाधिकारी प्रसाद यांच्या नेतृत्वात अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारांसमवेत पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन धान्य वितरित केले. जिल्हा प्रशासनाच्या या अभिनव उपक्रमाने लाभार्थीदेखील भारावून गेले..Uddhav Thackeray : सरकार तुमच्या तोंडाला पाने पुसतंय, महायुतीला व्होटबंदी करा; उद्धव ठाकरेंचे शेतकऱ्यांना आवाहन.शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे प्रशासनाचे प्राधान्य आहे. दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्रावर जाण्याची गरज पडू नये म्हणून आम्ही घरपोच सेवा सुरू केली आहे. यामुळे प्रशासनाची जनसेवेकडे असलेली बांधिलकी अधिक मजबूत झाली आहे. या उपक्रमात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह आशा वर्कर व स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला.- डॉ. आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.