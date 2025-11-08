नाशिक

Nashik News : नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांची 'सामाजिक बांधिलकी'! दिव्यांग आणि ज्येष्ठांना आता घरपोच मिळणार रेशनचे धान्य

District Collector Ayush Prasad Leads the Distribution Drive : जिल्हाधिकारी डॉ. आयुष प्रसाद यांनी इगतपुरी तालुक्यात दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी जाऊन राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत धान्य वाटप केले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्हा पुरवठा विभागाने सामाजिक बांधिलकीतून ज्येष्ठ आणि दिव्यांग बांधवांना घरपोच धान्य वितरणाचा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत शुक्रवारी (ता. ७) जिल्ह्यातील ५९४ दिव्यांग आणि ६४३ ज्येष्ठ नागरिक अशा एक हजार २३७ कुटुंबांपर्यंत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचे धान्य वितरित करण्यात आले.

