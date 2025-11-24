नाशिक

Nashik Zilla Parishad : विधवा महिलांच्या आयुष्यात ‘नवचेतना’! नाशिक जिल्हा परिषदेचा मोठा निर्णय: पुनर्विवाहात मुलांसाठी मिळणार एक लाखाची ठेव

Introduction to Widow Support Initiative in Nashik : नाशिक जिल्हा परिषदेने एकल (विधवा) महिलांच्या पुनर्विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या अपत्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी 'नवचेतना' योजना सुरू केली आहे. पुनर्विवाह करणाऱ्या महिलांच्या दोन मुलांसाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये (एकूण १ लाख रुपये) ची ठेव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
Zilla Parishad

Zilla Parishad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: पतीच्या अकाली निधनानंतर महिलांचे आयुष्य बदलते. त्यांना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात. त्यांच्या आयुष्यात ‘नवचेतना’ फुलविण्यासाठी जिल्हा परिषद या महिलांच्या दोन अपत्यांच्या नावे एक लाख रुपयांची ठेव ठेवणार आहे. जिल्ह्यातील अशा महिलांसाठी ७४ लाखांची तरतूद जिल्हा परिषदेने केली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
women
Funding
children
district
zilha parishad nashik
Empowerment
widow
Government scheme
schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com