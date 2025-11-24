Nashik Zilla Parishad : विधवा महिलांच्या आयुष्यात ‘नवचेतना’! नाशिक जिल्हा परिषदेचा मोठा निर्णय: पुनर्विवाहात मुलांसाठी मिळणार एक लाखाची ठेव

नाशिक: पतीच्या अकाली निधनानंतर महिलांचे आयुष्य बदलते. त्यांना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात. त्यांच्या आयुष्यात ‘नवचेतना’ फुलविण्यासाठी जिल्हा परिषद या महिलांच्या दोन अपत्यांच्या नावे एक लाख रुपयांची ठेव ठेवणार आहे. जिल्ह्यातील अशा महिलांसाठी ७४ लाखांची तरतूद जिल्हा परिषदेने केली आहे. .एकल (विधवा) महिलांच्या पुनर्विवाहात मुलांची जबाबदारी हा अडथळा येतो. त्यांचे संगोपन कसे व कुणी करायचे म्हणून अनेकदा पुरुषांकडून मुलांना माहेरी सोडण्याची अट घातली जाते. ज्यामुळे महिला पुनर्विवाह नको म्हणतात. यावर उपाय म्हणून पुनर्विवाह करणाऱ्या विधवा महिलांच्या दोन अपत्यांच्या नावावर जिल्हा परिषदेकडून एक लाखाची ठेव पावती ठेवण्यात येणार आहे. .ही ठेव संबंधित मुला–मुलींच्या नावाने असून, त्यांचे वय १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत ही रक्कम काढता येणार नाही. पुढील काळात त्या पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी या निधीचा उपयोग करता येईल. या योजनेमुळे अपत्यांसह स्वीकृतीची भावना निर्माण होऊन विधवा पुनर्विवाहाचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास जिल्हा परिषदेने व्यक्त केला..वधू-वर मेळाव्यांसाठी पाच लाखप्रत्येक तालुक्यात विधवा पुनर्विवाहाला प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रम, प्रसार उपक्रम तसेच वधू-वर मेळावे आयोजित करण्यासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे..म्हैस आणि एक लाख हुंड्यात मागितले, वधुचा सासरी जायला नकार; सप्तपदीनंतर पाठवणीआधी लग्न मोडलं.महाराष्ट्रातील अनेक समाजसुधारकांनी विधवा पुनर्विवाहासाठी ऐतिहासिक प्रयत्न केले आहेत. त्याच परंपरेत जिल्हा परिषदही ही सामाजिक बांधिलकी पुढे नेत आहे. मात्र, केवळ पुनर्विवाहावर भर न देता रोजगार हेच खरे पुनर्वसन असल्याने, एकल महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी व्याजमाफी, रोजगार मार्गदर्शन आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.