नाशिक

Malgaon Crime : मालेगाव हादरले! डोंगराळे येथे सव्वाचारवर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून निर्दयीपणे खून; नराधमाला फाशी द्या, ५ तास रास्ता रोको

Villagers Block Highway Demanding Immediate Justice : डोंगराळे गावातील चिमुकलीच्या निर्घृण खुनानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी मालेगाव-कुसुंबा महामार्ग रोखून धरत पोलिसांकडे कठोर कारवाईची मागणी केली.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील सव्वाचारवर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून दगडाने ठेचून तिचा खून करण्याची हृदयद्रावक घटना घडली. या घटनेचा सर्वत्र निषेध होत आहे. भावनांचा उद्रेक झाल्याने ग्रामस्थांनी सोमवारी (ता. १७) मालेगाव- कुसुंबा महामार्ग रोखून धरला. संशयित आरोपी नराधमाला अटक करून फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करीत ग्रामस्थांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला.

Loading content, please wait...
Nashik
Supriya Sule
police
crime
murder
maharashtra
Crime News
village
murder case
Action
minor
rape news
Protest
Chitra Wagh

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com