Malgaon Crime : मालेगाव हादरले! डोंगराळे येथे सव्वाचारवर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून निर्दयीपणे खून; नराधमाला फाशी द्या, ५ तास रास्ता रोको

मालेगाव: डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील सव्वाचारवर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून दगडाने ठेचून तिचा खून करण्याची हृदयद्रावक घटना घडली. या घटनेचा सर्वत्र निषेध होत आहे. भावनांचा उद्रेक झाल्याने ग्रामस्थांनी सोमवारी (ता. १७) मालेगाव- कुसुंबा महामार्ग रोखून धरला. संशयित आरोपी नराधमाला अटक करून फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करीत ग्रामस्थांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला..रस्त्यावर टायर जाळत पाच तास रास्ता रोको आंदोलन केले. पोलिसांनी गावातीलच संशयित नराधम शेखर ऊर्फ विजय संजय खैरनार (वय २९) याला अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला २० नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला. दरम्यान, चिमुकलीवर सायंकाळी उशिरा अत्यंत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेने तालुक्यासह संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे..या घटनेसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, खासदार सुप्रिया सुळे, चित्रा वाघ आदींसह विविध राजकीय पक्ष, संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र निषेध करून संशयितावर कठोर कारवाईचे आश्वासन कुटुंबीयांना दिले. डोंगराळे येथील शेखर ऊर्फ विजय संजय खैरनार याने रविवारी (ता. १६) दुपारी तीनच्या सुमारास गावातील सव्वाचारवर्षीय चिमुकलीला चॉकलेट देतो, असे आमिष दाखवून तिला त्याच्या घराच्या मागे असलेल्या मोकळ्या जागेत नेले. तेथे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. .घटनेची वाच्यता होऊ नये म्हणून पीडित मुलीला निर्दयीपणे ठार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तिच्या कानावर, नाकावर तसेच शरीराच्या इतर भागांवर दगड व इतर धारदार वस्तूने मारहाण केल्याच्या खुणा होत्या. चिमुकलीला विजयने अत्यंत निर्दयीपणे ठार करीत घराच्या मागे असलेल्या मोबाईल टॉवरच्या कंपाउंडमधील झाडाझुडपात तिचा मृतदेह फेकून दिला..पीडित मुलीचे वडील बाहेरगावी गेले होते. आजी-आजोबा कामानिमित्त शेतमळ्यात होते. आई नेहमीप्रमाणे घरकामात व्यस्त होती. मुलगी तीन-चार तासांपासून घरी आली नाही म्हणून तिचा शोध घेत असताना मुलगी बेपत्ता झाल्याची वार्ता गावभर पसरली. सगळीकडे मुलीची शोधाशोध सुरू झाली. गावातील तरुणांनी परिसरातील विहिरी, तळे व इतर भागही पिंजून काढला. गावातील टॉवर परिसरातील झुडपांमध्ये चिमुकलीचा निर्वस्र अवस्थेतील मृतदेह आढळल्याने कुटुंबीयांसह अख्ख्या गावाची पायाखालची वाळू सरकली. त्यांनी तत्काळ शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, तसेच पोलिसांना माहिती कळविली. .पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. चिमुकलीचा मृतदेह फेकताना विजयच्या घराच्या भिंतीवर रक्ताचे डाग पडले होते, त्यामुळे संशयित विजयला पोलिसांनी रात्रीच ताब्यात घेतले. रात्री उशिरा पीडित चिमुकलीचा मृतदेह येथील सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आला. घटनेचा नीट उलगडा होत नव्हता. मात्र, सत्य समोर येताच संताप व्यक्त करीत ग्रामस्थांनी आक्रमक आंदोलन सुरू केले. मालेगाव- कुसुंबा महामार्ग, तसेच येथील सामान्य रुग्णालय परिसरात आंदोलन करण्यात आले..संशयिताला अटक करून फाशी द्या, अशी मागणी करीत पाच तास आंदोलन करण्यात आले. शालेय शिक्षणमंत्री भुसे यांनी डोंगराळे येथे भेट दिली. पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अप्पर पोलिस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू आदींसह वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून कुटुंबीय व ग्रामस्थांशी चर्चा केली. सखोल तपास करून संशयित आरोपीवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिल्यावर मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला. .सायंकाळी उशिरा चिमुकलीवर गावातील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या या घटनेने डोंगराळे व परिसरात संताप व चीड व्यक्त होत आहे. अटक करण्यात आलेला नराधम विजय हा आजीसह राहत होता. दरम्यान, पोलिसांनी त्याचे घर 'सील' केले आहे..डोंगराळेत नाही पेटल्या चुली...चिमुकलीवर अत्याचारानंतर तिच्या निर्दयीपणे झालेल्या खुनाने प्रत्येक डोंगराळेवासीयाने आपल्या अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. महिला रडत या घटनेचा निषेध व संताप व्यक्त करीत होत्या. गावातील हसतीखेळती चिमुकली नराधमाच्या अत्याचाराला बळी पडली. या घटनेने गावात शोककळा पसरली होती. गावच्या काळजाचा तुकडा गेल्याने एकाही घरात दिवसभर चूल पेटली नाही..संपूर्ण ग्रामस्थ एकवटलेडोंगराळे येथील घटनेने परिसर हादरला आहे. मुलीला न्याय द्यावा, यासाठी डोंगराळेतील लहान मुले, मुली, महिला व ज्येष्ठांनी कुसंबा रस्त्यावर आंदोलन केले. आंदोलनात महिला आघाडीवर होत्या. त्यांनी संताप व्यक्त करीत निषेध नोंदविला. या वेळी आंदोलनातील काही मुलींनी भावना व्यक्त केल्या. .चारवर्षीय मुलीवर अत्याचार होत असेल तर आम्ही शाळेत जायच कसं, एकीकडे शासनातर्फे 'बेटी बचाव- बेटी पढाव' नारा देतात. त्या चारवर्षीय चिमुकलीने जग पाहिलं नव्हतं. तिच्याबरोबर घडलेला प्रकार अत्यंत वेदनादायी आहे. आरोपीला तत्काळ फाशी द्यावी, या मागणीवर ग्रामस्थ ठाम आहेत..डोंगराळे गावातील घटनेचा तपास उपअधीक्षक यशवंत बाविस्कर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. हा खटला जलद न्यायालयात चालविला जावा, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. या गुन्ह्यात आणखी कोणी सहभागी आहे का, याचा तपास केला जाणार आहे. गुन्हेगाराला कठोर शासन करून चिमुकलीसह ग्रामस्थांना न्याय मिळवून देऊ.- बाळासाहेब पाटील, पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण.Jaysingpur Crime News: सांगली कारागृहातून कसा पळाला भोसले? तटावरील उडी ते उदगाव बसस्थानकापर्यंतचा प्रवास.डोंगराळे येथील चिमुकलीवर केलेले दुष्कर्म हे अत्यंत निंदनीय आहे. हा खटला जलद न्यायालयात चालवावा. ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्याकडे खटल्याची जबाबदारी सोपवावी, यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी करणार आहे.- दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री. 