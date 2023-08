Nashik News : सुसंस्कराचं शिक्षण देणारी आई जग सोडून गेली. तिची आठवण कायम स्मरणात राहावी, तिच्या स्मृतिप्रित्यर्थ समाजासाठी काहीतरी केले पाहिजे, ही भावना जपत डॉ. नारायण सोनवणे यांनी खडकतळे (ता. देवळा) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांना स्वखर्चातुन एल.ई. डी स्मार्ट टीव्ही उपलब्ध करून दिला.

नाशिक येथील डॉ. नारायण सोनवणे हे सामाजिक कार्याचा एक भाग म्हणून आईच्या स्मृतिप्रित्यर्थ दरवर्षी गरजू व गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी मदत व्हावी या उद्देशाने कार्य करीत असतात. (dr Gift of Smart TV to zp School in memory of mother nashik news)

खडकतळे गावातील रहिवासी तसेच निफाड तालुक्यात नोकरीच्या निमित्ताने स्थिरावलेले प्राथमिक शिक्षक बाळासाहेब पगार यांना डॉ. सोनवणे यांच्या कार्याबद्दल माहिती मिळाली त्यांनी डॉ. सोनवणे यांची भेट घेत खडकतळे येथील शाळेविषयी सविस्तर माहिती दिली.

गावातील गरजू व गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी एल. ई. डी. स्मार्ट टीव्ही उपलब्ध करून देणेसाठी डॉ. सोनवणे यांना विनंती केली.

श्री. पगार यांच्या शब्दाला जागत डॉ. सोनवणे यांनी आपल्या आईच्या स्मृती प्रित्यर्थ खडकतळे येथील बाळासाहेब पगार, सामाजिक कार्यकर्ते बंटी पवार, मुख्याध्यापिका सुनिता भामरे, अभिमन्यु थोरात, माणिक आहेर, बाळासाहेब लांडगे यांच्या उपस्थितीत शाळेला स्मार्ट टीव्ही भेट दिला. या प्रसंगी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष व सदस्य, सरपंच, उपसरपंच राजश्री पवार, सर्व सदस्य, मुख्याध्यापिका व सर्व शिक्षकांनी डॉ. सोनवणे यांचे आभार मानले.