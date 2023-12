Nashik News: वेस्टर्न घाटात आठशे जातींचे पतंग कीटक : डॉ. सचिन गुरुळे

चांदोरी : वेस्टर्न घाटात आठशे जातीचे पतंग कीटक आढळले असून, जगभरात फुलपाखराच्या १५ हजार जाती आहेत. पतंगाच्या भारतात बारा हजार जाती असून, त्याचा अभ्यास ब्रिटिशांनी केला आहे.

त्याच्यातील ७८९ जाती महाराष्ट्रातील आहेत. इंग्लंडमधील म्युझियममध्ये हे कीटक आज बघावयास मिळतात. इंग्रज भारत सोडून गेल्यानंतर कीटकांचा अभ्यास पाहिजे तसा न झाल्याची खंत कीटक अभ्यासक डॉ. सचिन गुरुळे यांनी व्यक्त केली. (Dr Sachin Gurule statement Eight hundred species of moth insects in Western Ghats Nashik News)