मनमाड-मालेगाव रस्त्यावर कांदे घेऊन जाणाऱ्या ट्रॅक्टरला बसने उडवलं! ड्रायव्हरचा जागीच मृत्यू; सात ते आठ जण जखमी

driver died on the spot after bus collided with tractor onions Manmad-Malegaon road

रोहित कणसे मनमाड (जि. नाशिक) : मनमाड - मालेगाव मार्गावर चोंढी घाटाजवळ एका अवघड वळणावर भरधाव बसने ट्रॅक्टरला मागून धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात ट्रॅक्टर चालकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. (driver died on the spot after bus collided with tractor onions Manmad-Malegaon road) मिळालेल्या माहितीनुसार, कांदे घेऊन जाणाऱ्या ट्रॅक्टरला बसने पाठीमागून धडक दिल्याने हा भीषण अपघात झाला या अपघातात ट्रॅक्टर चालक जागीच ठार तर बस मधील ७ ते ८ प्रवाशी जखमी झाले आहेत. आज सकाळच्या सुमारास ही घटना घडली घटना. दरम्यान या अपघातामुळे काही काळ रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. जखमींना मालेगाव येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.