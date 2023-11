By

Nashik Drug Case : ड्रग्ज माफिया सनी पगारे याने सोलापूरात थाटलेल्या कारखान्यात एमडी ड्रग्ज बनविण्याचे काम करणार्या एका संशयिताच्या पुण्यातून मुसक्या आवळल्या. नाशिक शहर गुन्हेशाखेच्या अंमली पदार्थविरोधी पथकाने ही कारवाई केली.

आणखी दोन साथीदारांचा पोलिस शाेध घेत आहेत. (Drug maker in Solapur factory arrested from Pune Nashik crime branch action in MD drugs case nashik)

वैद्यनाथ उर्फ दयानंद वावळ (रा. मोहोळ, जि. सोलापूर) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. सामनगाव परिसरातून गणेश शर्मा यास नाशिकरोड पोलिसांनी एमडी ड्रग्जसह अटक केली होती.

या गुन्ह्याचे पाळेमुळे खोदताना नाशिक अंमली पदार्थ विरोधी पथक व गुन्हेशाखेने सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळमध्ये एमडी ड्रग्जचा कारखानाच उदध्वस्त केला.

याचप्रकरणी पोलिसांनी ड्रग्ज माफिया सनी पगारे, सुमीत पगारे, मनोज गांगुर्डे, अर्जून पिवाल, मनोहर काळे, भूषण मोरे यांना यापूर्वीच अटक केली आहे.

मोहोळमध्ये सुरू केलेल्या या एमडी ड्रग्ज बनविण्याच्या कारखान्यामध्ये संशयित वैद्यनाथ हा ड्रग्ज बनविण्याचे काम करीत होता. त्यामुळे पोलिस त्याच्या मागावर होते. परंतु सनी पगारे याला अटक झाल्यापासून तो पसार होता.

मात्र नाशिक अंमली पदार्थविरोधी पथकाने त्यास पुण्यात अटक केली. त्यास गुरुवारी (ता.२) न्यायालयात हजर केले असता, येत्या ७ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

वैद्यनाथ यास एमडी ड्रग्ज बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले होते. त्याच्यासमवेत आणखी दोन-तीन जण काम करीत होते. त्यांचा पोलीस शोध घेत आहे