Nashik MD Drug Case : सोलापूरच्या मोहोळ येथील एमडी ड्रग्जचा कारखाना उदध्वस्त केल्यानंतर याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला मनोहर काळे (रा. नाशिक) याच्या पोलीस कोठडीत येत्या शनिवारीपर्यंत (ता.४) वाढ करण्यात आली आहे.

काळे याच्या नावावर सदरील कारखान्याचा भाडेकरार झालेला असल्याने यात आणखी कोण-कोण सामील आहेत, आर्थिक गुंतवणूक कोणाची आहे याचा पोलीस तपास करीत आहेत. (Increase in police custody of Kale in MD case By deploying anti narcotics squads abroad nashik crime)

गेल्या सप्टेंबर महिन्यात नाशिकरोड पोलिसांनी गणेश शर्मा याला १२.५ग्रॅम एमडी ड्रग्जसह पकडले होेते. या गुन्ह्याचा तपास करणार्या अंमली पदार्थविरोधी पथकाने माेठे रॅकेट शोधून काढताना ललित पाटील पाठोपाठ दुसरा ड्रग्जमाफिया सनी पगारे याला अटक केली.

सनी पगारे याने मनोहर काळे याच्या मदतीने मोहोळ (जि. सोलापूर) येथे एमडी ड्रग्जचा कारखाना थाटला होता.

सनी पगारे, सुमित पगारे, मनोज गांगुर्डे, अर्जून पिवाल, भूषण मोरे यांना पोलिसांनी अटक केल्यानंतर मोहोळमधील त्यांनी थाटलेला एमडी ड्रग्जचा कारखाना नाशिक पोलिसांनी उदध्‌वस्त केला.

कोट्यवधी रुपयांचे एमडी ड्रग्ज, कच्चा माल व रसायने पोलिसांनी जप्त केला आहे. तर या कारखान्याशी करण्यात आलेला भाडेकरार हा मनोहर काळे याने केला होता. त्यामुळे त्यासही पोलिसांनी अटक केली होती.

त्याच्या कोठडीची मुदत संपल्याने त्यास बुधवारी (ता.१) हजर केले असता न्यायालयाने येत्या शनिवारपर्यंत पोलीस कोठडी वाढविली आहे. त्याच्या चौकशीतून अजूनही या गुन्ह्यात आणखी कोणाची भागीदारी आहे, आर्थिक फंडिंग कोणी केली याचा तपास सुरू आहे.

पथके परराज्यात

शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एक व अंमली पदार्थविरोधी पथक शहरातील एमडी ड्रग्जशी संबंधित गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत.

त्यासाठी काही पथके ही परराज्यात रवाना करण्यात आली असून, ठाण मांडून आहेत. या गुन्ह्याच्या खोलात जाऊन संशयितांना जेरबंद करण्यासाठी पोलिस कसून शाेध घेत आहेत.