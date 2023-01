Nashik News: प्रतिकारशक्तीमुळे कोरोना परिणामांची शक्यता धुसर; Herd Immunity आली चर्चेत

नाशिक : चीनमधील कोरोनाच्या उद्रेकाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशामध्ये उपाययोजना सुरु झाल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये नेमकी काय स्थिती आहे याचा आढावा घेतल्यावर या क्षेत्रात मास्कचा वापर केला जात असल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.

त्याचवेळी प्रतिकारशक्तीमुळे कोरोनाच्या परिणामांची शक्यता धुसर असल्याचा दावा वैद्यकीय क्षेत्रातून करण्यात येत आहे. (Due to Immunity Chances of Corona Effects Dim Herd Immunity came into discussion Nashik News)

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत आज सर्वदूर पसरला. त्यात निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेल्या आदिवासी भागाचा समावेश राहिला. त्यातून प्रतिकारशक्ती तयार होण्यास मदत झाली. याशिवाय कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचा टप्पा सत्तर टक्क्यांच्या पुढे पोचला आहे. त्यामुळे ‘हार्ड इम्युनिटी' चर्चेत आली आहे.

समाजामध्ये ७० टक्के तयार झाल्यावर साथ न राहता, आजार नियमित होत जातो, असे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. चीनमधील वुहान शहरामध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाल्यावर त्या शहरामध्ये लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. पुढे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये कोरोनाचा तेथे उद्रेक झाला. त्यामुळे आता चीनची लोकसंख्या, रुग्णांची आणि मृतांची संख्या याचा विचार करता, चीनमधील लाटेची कल्पना येते, असेही डॉक्टर सांगतात.

त्याचवेळी चीनमधील प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी लस कितपत उपयोगी पडली, याबद्दलची शंका डॉक्टरांना वाटते. अशातच, चीनमधील कोरोनाच्या लाटेविषयी चर्चा सुरु झाल्यावर राज्यातील प्रामुख्याने शहरीभागातून कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीची मागणी सुरु झाली. मात्र आपल्याकडे कोव्हीशिल्ड, लहान मुलांसाठीची कार्बोव्हॅक्स लस उपलब्ध होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

हेही वाचा: Nashik Election News : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे वेध!

नाशिक विभागात ७० टक्के दुसरा डोस

नाशिक विभागातील २ कोटी ८ लाख लोकसंख्येपैकी अडीच वर्षांमध्ये ११ लाख १२ हजारांहून अधिक जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले. आरोग्य विभागातर्फे आतापर्यंत कोरोना प्रतिबंधात्मक नाशिक विभागातील ८७ टक्के जणांना पहिला, तर ७० टक्के जणांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे.

याशिवाय बारा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांना पहिला ७५, तर दुसरा ५० टक्के डोस देण्यात आला आहे. या वयोगटातील दुसरा डोस देण्याचे कमी प्रमाण नगर जिल्ह्यात असून हे प्रमाण २७ टक्के इतके आहे. याशिवाय विभागातील १५ ते १८ वर्षे वयोगटासाठी ६६ टक्के पहिला व ५० टक्के दुसरा डोस देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

हेही वाचा: Nashik News : संत गाडगे महाराज उद्यान समस्यांच्या गर्तेत; उद्यान असून नसल्यासारखे

नाशिक विभागातील स्थिती (डोस दिलेल्यांची संख्या टक्क्यांमध्ये)

जिल्ह्याचे नाव पहिला डोस दुसरा डोस

नगर ९२ ७०

धुळे ८४ ७०

जळगाव ८६ ७०

नंदूरबार ८० ५५

नाशिक ८८ ७२

"कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्रतिकारशक्तीची कसोटी लागली होती. भारतीयांची आहार संस्कृती, दिनचर्या, ऋतुचर्या यातून प्रतिकारशक्ती चांगली आहे. मसाल्याचे पदार्थ, गरम पाणी, षडरसात्मक आहार हे भारतीयांसारखे इतर देशांमध्ये आपणाला आढळत नाही. त्यामुळे कोरोनाची लक्षणे दिसण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. म्हणजेच, त्यास ‘हार्ड इम्युनिटी' तयार झाली असे आपणाला म्हणता येईल." - वैद्य विक्रांत जाधव, नाशिक

हेही वाचा: Nashik News : मालमत्ता करवाढीच्या निर्णयावर 12 जानेवारीला अंतिम सुनावणी