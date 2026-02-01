Nashik Traffic : नाशिककर लक्ष द्या! द्वारका चौकात वाहतूक बंदी; आजपासून 'असे' असेल एसटी बसचे नवीन नियोजन

नाशिक: द्वारका चौक परिसरात भुयारी मार्ग उभारणीच्या कामाला सुरुवात होत असून, वाहतुकीसाठी हा परिसर बंद केला जाणार आहे. याबाबत अधिसूचना जारी केल्यानंतर आता एसटी महामंडळाने बसगाड्यांच्या मार्गात बदल केले आहेत. त्यानुसार धुळे, पेठ यांसह सप्तशृंगगड, छत्रपती संभाजीनगरसाठी रविवार (ता. १)पासून निमाणी बसस्थानकावरून बसगाड्या उपलब्ध होतील..भुयारी मार्गाच्या विकास कामाला सुरुवात होत असल्याने त्याअनुषंगाने वाहतूक शाखेकडून द्वारका परिसरात वाहतूक बंदीचे आदेश जारी केले होते. वर्दळीचे ठिकाण असलेल्या या चौकातूनच जिल्हांतर्गत व जिल्हाबाहेरील ठिकाणांसाठी एसटी बसगाड्या मार्गस्थ होत असतात. आता वाहतुकीत बदल जाहीर केल्यानंतर महामंडळाने फेरनियोजन करत विविध बसस्थानकांहून बसगाड्या सोडण्याचे नियोजन आखले आहे. त्यानुसार निमाणी बसस्थानकावर मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी वाहतुकीचा भार असणार आहे..गाठावे लागणार थेट बसस्थानकएरवी विविध बसस्थानकांहून सुटणाऱ्या बसगाड्या द्वारकामार्गे जाताना या भागात थांबा होता. परंतु आता बसगाड्या द्वारकावरून जाणार नसल्याने, या ठिकाणचा थांबा तात्पुरता बंद असणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना येथून बस उपलब्ध होणार नाही. त्यासाठी त्यांना थेट बसस्थानक गाठावे लागणार आहे..मुंबई, धुळे, जळगावसाठी बस महामार्गावरूनचधुळे व जळगाव मार्गावरून मुंबईकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या सर्व विभागांच्या फेऱ्या या महामार्ग बसस्थानक येथून प्रवासी चढ-उतार करून मुंबई नाका सर्कल, लेखानगर, राणे नगर, वासन टोयोटा ब्रीजखाली यू टर्न घेऊन स्टेट बँक चौफुली येथून उड्डाणपुलावरून जत्रा हॉटेल येथे उतरून पुढे मार्गस्थ होतील. सदर बसेस जाताना व येताना निमाणी बसस्थानक येथे येणार नाहीत, असे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे..बसस्थानकनिहाय सुटणाऱ्या बसचे नियोजननिमाणी बसस्थानकधुळे, पेठ आणि छत्रपती संभाजीनगर मार्गावरील वाहतूक आता निमाणी येथून चालविली जाईलकळवण, पेठ, सप्तशृंगगड, सुरगाणा या मार्गावरील सर्व ग्रामीण फेऱ्यागुजरात आणि मध्य प्रदेशकडे जाणाऱ्या सुरत, वापी, बलसाड आणि इंदूर या फेऱ्यामालेगाव, मनमाड, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, शिरपूर, साक्री, सटाणा, शहादा या मार्गावरील सर्व फेऱ्यायेवला, लासलगाव, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, जिंतूर, बुलडाणा आणि लोणारकडे जाणाऱ्या फेऱ्या.दुर्दैवी घटना! शेतात पाणी देताना करंट लागून शेतकऱ्याचा मृत्यू; फ्यूज बदलताना घात, खामगाव (खापरखुटी) परिसरात हळहळ...मेळा बसस्थानकपुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा.नवीन बसस्थानकत्र्यंबकेश्वर, सिन्नर आणि इगतपुरी परिसरातील ग्रामीण फेऱ्यागिरणारे, हरसूल आणि ओझरखेड मार्गावरील सर्व ग्रामीण फेऱ्यामहामार्ग बसस्थानकमुंबई आणि शिर्डी मार्गावरील सर्व फेऱ्याअहिल्यानगर आणि त्यामार्गे पुढे जाणाऱ्या सर्व फेऱ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.