खरातशी संबंधित मालमत्ता बड्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे, ईडीचा ससेमिरा मागे लागणार; सरकारी बाबूंचे धाबे दणाणले

भोंदूबाबा खरात याच्याभोवती तपासाचा फास अधिकच आवळला जात असून, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) विविध ठिकाणी धाडसी छापेमारी केली आहे. या कारवाईदरम्यान नाशिकसह शिर्डी परिसरातून महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली असून, त्यातून उघड झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचा सखोल तपास सुरू करण्यात आला आहे..भोंदूबाबा खरातच्या कथित कारनाम्यांची चर्चा रंगत असतानाच, त्याने जमविलेल्या प्रचंड संपत्तीने सर्वांचेच डोळे विस्फारले आहेत. प्रकरण ईडीकडे गेल्यानंतर अत्यंत शिताफीने तपासाची सूत्रे हलवण्यात आली आणि विविध ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकण्यात आले.या छाप्यांमधून मिळालेली कागदपत्रे आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित असून, प्रत्येक व्यवहाराची बारकाईने छाननी केली जात आहे..Trimbakeshwar VIP Darshan Scam: त्र्यंबकेश्वर देवस्थान विश्वस्त कडलगला अटक.संबंधित व्यवहारांच्या काळात कार्यरत असलेले अधिकारी, त्यांची भूमिका आणि पार्श्वभूमी यांचाही तपशील ईडीकडून गोळा केला जात आहे. यासाठी संबंधित शासकीय विभागांशी अधिकृत पत्रव्यवहार सुरू करण्यात आला असून, या प्रकरणातील गुंतागुंत अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. तपासाच्या पुढील टप्प्यात आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची चिन्हे आहेत..भोंदू अशोक खरातच्या घर, फॉर्म हाऊस अन्य ठिकाणांवरील छाप्यात महत्वाचे कागदपत्र ईडीच्या हाती लागली आहे. तब्बल २ गोण्या कागदपत्रं ईडीकडून जप्त करण्यात आली असून अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांचे खरात कनेक्शन कागदपत्रांवरून समोर आल्याची माहिती आहे..भूखंड खरेदी विक्रीसह मालकीचे महत्वाचे अनेक दस्तावेज ईडीच्या हाती लागली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे खरातशी संबंधित अनेक मालमत्ता आणि भूखंड शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे असल्याचीही माहिती उघड झालीय. खरात कनेक्शन समोर आलेल्या अधिकाऱ्यांना ईडीकडून चौकशीसाठी स्वतंत्र नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि जमिनीतील खरेदीच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी होणार आहे.