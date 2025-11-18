नाशिक: अभूतपूर्व गोंधळ व विलंबानंतर औषधनिर्माणशास्त्र शाखेतील पदवी (बी. फार्मसी) प्रवेशाची प्रक्रिया सोमवारी (ता. १७) पूर्ण झाली. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये तब्बल १५ हजार ९३६ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. उशिराने प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाल्याचा फटका प्रवेशांवर बसल्याचे यातून स्पष्ट होते..बारावी विज्ञान शाखेतून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना औषधनिर्माणशास्त्र शाखेतून पदवी शिक्षणाचा पर्याय खुला होता. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सीईटी सेलतर्फे एमएचटी-सीईटी परीक्षेंतर्गत भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र (पीसीबी ग्रुप) या विषयांची परीक्षा घेतली होती. .सीईटी परीक्षेचा निकाल लागून प्रदीर्घ काळ उलटूनही फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या गलथान कारभारामुळे प्रवेशप्रक्रिया रेंगाळली होती. ७ जुलैपासून बी. फार्मसीच्या प्रथम वर्ष प्रवेशाच्या नोंदणीला सुरुवात झाली होती. २ सप्टेंबरपर्यंत केवळ नोंदणीचा सोपस्कार झाला. त्यानंतर प्रवेशाच्या नियमित फेऱ्या व संस्थात्मक पातळीवरील जागांवर प्रवेशासाठी प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतरही राज्यस्तरावर १५ हजार ९३६ जागा रिक्त राहिलेल्या आहेत..राज्यस्तरावरील स्थिती अशीव्यवस्थापन कोट्यातील जागा- २,५२८पहिल्या प्रवेशफेरीतील प्रवेश- १६,४१३दुसऱ्या प्रवेशफेरीतील प्रवेश- ७,९३२तिसऱ्या प्रवेशफेरीतील प्रवेश- ३,४६०चौथ्या प्रवेशफेरीतील प्रवेश- १,९९६ए-कॅप फेरीत झालेले प्रवेश- १,८९५व्यवस्थापन कोट्यातील जागांवर प्रवेश- १,२४६.Ratnagiri News:'रत्नागिरी पालिकेच्या निवडणुकीत रंगत येणार'; इच्छुकांची संख्या वाढल्याने अर्ज माघारीनंतर चित्र स्पष्ट होणार.एम.फार्मसीच्या ८१५ जागा रिक्तपदवीप्रमाणे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या (एम.फार्मसी) जागांवर उशिराने प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली होती. या अभ्यासक्रमाच्या राज्यस्तरावर ८१५ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. एम.फार्मसीसाठी २२९ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशफेऱ्यांच्या माध्यमातून एकूण आठ हजार ६२४ जागा उपलब्ध होत्या. पहिल्या फेरीत एक हजार ७१२, दुसऱ्यात एक हजार ४६१, तिसऱ्यात ९६३, चौथ्या फेरीत दोन हजार ८२८, ए-कॅपमध्ये एक हजार ०५१ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. व्यवस्थापन कोट्याच्या ७३२ जागांपैकी ५२६ जागांवर प्रवेश झालेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.