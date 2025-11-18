नाशिक

B Pharmacy Admission : फार्मसी प्रवेशाला 'गलथान' कारभाराचा फटका! बी. फार्मसीच्या तब्बल १६ हजार जागा रिक्‍त; गोंधळानंतर प्रक्रिया पूर्ण

Massive Seat Vacancy in B Pharmacy Admissions Across Maharashtra : प्रदीर्घ गोंधळ आणि विलंबानंतर सोमवारी राज्‍यातील औषधनिर्माणशास्‍त्र (बी. फार्मसी) पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र, फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या गलथान कारभारामुळे ही प्रक्रिया उशिराने सुरू झाली, परिणामी राज्यातील तब्बल १५ हजार ९३६ जागा रिक्‍त राहिल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: अभूतपूर्व गोंधळ व विलंबानंतर औषधनिर्माणशास्‍त्र शाखेतील पदवी (बी. फार्मसी) प्रवेशाची प्रक्रिया सोमवारी (ता. १७) पूर्ण झाली. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये तब्‍बल १५ हजार ९३६ जागा रिक्‍त राहिल्‍या आहेत. उशिराने प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाल्‍याचा फटका प्रवेशांवर बसल्‍याचे यातून स्‍पष्ट होते.

