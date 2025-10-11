नाशिक

Nashik Egg Business : नाशिकची ३० लाख अंडी मुंबईकरांना; बॉयलर-गावठी अंड्यांचा आर्थिक डोलारा

Nashik supplies 30 lakh eggs daily to Mumbai : आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी महत्त्वाची ठरणाऱ्या अंड्यांच्या व्यवसायात उत्तर महाराष्ट्राने लक्षणीय प्रगती साधली आहे. नाशिक, धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातून दररोज सुमारे दोन कोटी रुपयांची अंडी विकली जातात, ज्यात एकट्या नाशिकमधून ३० लाख अंडी मुंबईत पाठवली जातात.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

