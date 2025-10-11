Nashik Egg Business : नाशिकची ३० लाख अंडी मुंबईकरांना; बॉयलर-गावठी अंड्यांचा आर्थिक डोलारा

नाशिक: आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी उपयुक्त ठरणारी अंडी या व्यवसायाने झपाट्याने लक्षणीय प्रगती साधली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव व धुळे या तीन जिल्ह्यांत रोज दोन कोटी रुपयांच्या अंड्यांची विक्री होते. नाशिकची ३० लाख अंडी मुंबईकरांना पाठविली जातात. .उत्तर महाराष्ट्रात सुमारे २०० पोल्ट्री फार्म आहेत. धुळे, नवापूर, मालेगाव या भागात पोल्ट्री अधिक आहेत. धुळ्याची अंडी थेट मध्यप्रदेशपर्यंत जातात. तर नवापुरच्या अंड्यांना सूरतमध्ये जास्त मागणी आहे. राज्यातील नागरिकांचा विचार केला तर रोज दोन कोटी अंड्यांची गरज भासते. .मुंबईत मोठ्या प्रमाणात अंड्यांना मागणी असते. नाशिक, गुजरात, तेलंगणा येथून अंडी मागवली जातात. एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून ३० लाख अंडी पुरवली जातात. यात ८० टक्के वाटा हा बॉयलर तर २० टक्के गावठी अंड्यांचा समावेश होतो. एका अंड्यामागे सात रुपयांचे आर्थिक समीकरण आहे..दर वर्षी पाच टक्क्याने वाढबॉयलर किंवा गावठी कोंबड्यांच्या अंड्यांना वर्षभर मागणी असते. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी सरासरी ५ टक्के वाढ होत असल्याने या व्यवसायाने आता कोटीच्या कोटी उड्डाने घेण्यास सुरुवात केली आहे. छोट्या दुकानदारांपासून ते होलसेल विक्रेत्यांपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारची अंडी उपलब्ध आहेत. युवकांची पसंती आणि वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये त्याचा वापर वाढल्याने अंडी विक्रीत दरवर्षी वाढ होत असल्याचे विक्रेते सांगतात..500 रुपयांच्या आत 'ग्रीन गिफ्टिंग'! नेहा जोशी-नातूने पर्यावरणपूरक वस्तूंमधून १२ वर्षांपूर्वी कशी उभारली स्टार्टअप कंपनी?.एका अंड्यामागे सात रुपयांचे आर्थिक गणित असते. महाराष्ट्रात रोज दोन कोटी अंडी लागतात. सर्वाधिक अंडी मुंबईत विकली जातात. नाशिकमधून ३० लाख अंडी ही नियमितपणे मुंबईला पाठविली जातात.-डॉ. प्रसन्न पेडगावकर, महाव्यवस्थापक, व्यंकटेश हायचेरीज्.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.