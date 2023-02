Nashik News : कसारा घाटात आयशर पलटला; अपघातात चालकाचा जागीच मृत्यु

By

इगतपुरी शहर (जि.नाशिक) : नाशिक-मुंबई महामार्गावर गुरुवारी (ता. २) रात्री अकराच्या सुमारास नाशिकहून मुंबईला जाणाऱ्या आयशर (एमएच २१-बीएच २३४७) नवीन कसारा घाटातील आंबा पॉइंटजवळ चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने आयशर रोड सोडून बाजूच्या नाल्यात उलटला.

वाहनाच्या स्टिअरिंग खाली मोईन पठाण (वय २६, रा. औरंगाबाद) हा चालक अडकला. त्यात त्याच्या डोक्यास व छातीस जबर मार लागल्याने तो जागीच ठार झाला. (Eicher overturned in Kasara Ghat driver died on spot in accident Nashik News)

तर अनिल राठोड (२८), अनिस शेख (२०, सर्व रा. औंरगाबाद) गंभीर जखमी झाले. स्टिअरिंगखाली अडकलेल्या चालकास तब्बल दोन तासांनंतर क्रेनच्या सहाय्याने बाहेर काढण्यात आपत्ती व्यवस्थापन टीम, वाहतूक पोलिसांना यश आले. जखमींना रुग्णवाहिकेतून ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.

