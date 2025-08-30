Malgaon Eid Milad : मालेगावात ईद-ए-मिलादचा उत्साह शिगेला, ५ सप्टेंबरला भव्य जुलूसचे आयोजन

मालेगाव: शहरात ईद-ए-मिलाद जल्लोषात साजरा होणार आहे. येथे प्रेषित मोहम्मद पैगंबरांची १५०० वी जयंती साजरी होणार असल्याने शहरात उत्साहाचे वातावरण आहे. येथील चौकाचौकांमध्ये सजावटीचे साहित्य विक्रीची दुकाने थाटली आहेत. ५ सप्टेंबरला जुलूस (रॅली) काढण्यात येणार आहे. .शहरातील पश्चिम व पूर्व भागात गणपती व ईद-ए-मिलाद सणानिमित्त चैतन्याचे वातावरण आहे. दोन्ही भागात सणांची लगबग सुरू आहे. येथील पश्चिम भागांमध्ये गणपती विराजमान झाल्यापासून येथील गल्ली व चौकांमध्ये सजावट करण्यात आली आहे. तसेच पूर्व भागात ५ सप्टेंबरला ईद-ए-मिलादचा सण साजरा होणार आहे. त्यामुळे येथील जुना-आग्रा रोड, इस्लामपुरा, नवीन इस्लामपुरा, आझादनगर, म्हाळदे, देवीचा मळा परिसर, कुसुंबा रोड यांसह २० पेक्षा अधिक ठिकाणी सजावट व साहित्य विक्रीची दुकाने थाटली आहेत..दुकानांतून पताका, मोठे झेंडे, दुचाकीवरील स्टीकर, विजेची रोषणाई, बलून, झालर, बिल्ले यांसह अनेक साहित्य विक्रीस दाखल झाले आहेत. येथे दुकानांमध्ये साहित्य खरेदी करण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे. शहरातील पूर्व भागात गल्ली-मोहल्यांमध्ये पताका, झालर, विजेची रोषणाईला सुरवात झाली आहे. प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांची १५०० वी जयंती साजरी होत असल्याने अनेक दानशुरांकडून गरीब व गरजूंना साहित्य वाटप करून मदत केली जाणार आहे..सजावट साहित्यात दहा टक्क्यांनी वाढसजावट साहित्याला दोन्ही भागांमध्ये मागणी वाढली आहे. तसेच वाहतूक व उत्पादनखर्च वाढल्याने सजावट साहित्यांच्या किमती दहा टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. येथे विजेच्या माळा, झेंडे यांना मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. विजेच्या रोषणाईचा माल मुंबई, तर झेंडे व इतर साहित्य सुरत, मुंबई, उत्तर प्रदेश येथील बरेली येथून विक्रीस आले आहे. येथे १५०० वर्ष असलेल्या झेंड्याला मागणी आहे. तसेच येथील रस्ते, चौकांमध्ये बॅनर लावून शुभेच्छा दिल्या जात आहेत..Ganesh Visarjan 2025 : विसर्जन घाटांवर जीवरक्षकांची नियुक्ती, महापालिकेकडून २७ ठिकाणी उपाययोजना; सुरक्षेला प्राधान्य.सजावट साहित्य विक्रीची दुकाने चार दिवसांपासून लागली आहेत. त्यामुळे येथे पाचोरा, नगर, येवला, मनमाड, चाळीसगाव, भडगाव येथील व्यावसायिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी येत आहेत. यंदा ईद-ए-मिलादची सर्वत्र जय्यत तयारी सुरू आहे. त्याअनुषगांने शहरात विविध कार्यक्रम पार पडणार आहेत.- आरिफ रिझवी, घाऊक व्यापारी, मालेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.