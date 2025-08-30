Malgaon Eid Milad : मालेगावात ईद-ए-मिलादचा उत्साह शिगेला, ५ सप्टेंबरला भव्य जुलूसचे आयोजन

नाशिक

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: शहरात ईद-ए-मिलाद जल्लोषात साजरा होणार आहे. येथे प्रेषित मोहम्मद पैगंबरांची १५०० वी जयंती साजरी होणार असल्याने शहरात उत्साहाचे वातावरण आहे. येथील चौकाचौकांमध्ये सजावटीचे साहित्य विक्रीची दुकाने थाटली आहेत. ५ सप्टेंबरला जुलूस (रॅली) काढण्यात येणार आहे.

