NMC News: महापालिका बांधकाम विभागात नियमांची ऐशीतैशी! सहाय्यक कनिष्ठ अभियंत्यांकडून 20 कोटीचे कोटेशन मंजूर

नाशिक : महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात शासन नियमांची पायमल्ली होत असून पीडब्ल्यूडी अर्थात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार उपअभियंता व कार्यकारी अभियंत्यांनी मंजूर करावयाच्या अधिक रकमेची कामे सहाय्यक कनिष्ठ अभियंते मंजूर करत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहे.

विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून कार्यकारी अभियंते यांचादेखील अशा प्रकारांना छुपा पाठिंबा असून नियमांची मोडतोड होत असली तरी आपली कामे होत असल्याने लोकप्रतिनिधींनीदेखील तोंडावर बोट ठेवले आहे. (Eighty Eight rules in NMC construction department 20 Crores Quotation approved by Assistant Junior Engineer nashik)