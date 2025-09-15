Eknath Khadse : आरक्षणाबाबत वेळेत भूमिका घेतली असती तर वाद झाला नसता; खडसेंनी मांडले परखड मत

नाशिक

Eknath Khadse Critiques Government’s Role in Caste Conflicts : आरक्षणावरून सरकारने वेळेत भूमिका स्पष्ट केली असती तर जाती-जातींमध्ये वैमनस्य निर्माण झाले नसते, असे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी येथे सांगितले. सरकारची भूमिका जातीव्यवस्थेत फूट पाडणारी असून, ती न शोभणारी आहे, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
नाशिक: महाराष्ट्रात अलीकडे जाती-जातींमध्ये संघर्षाचे वातावरण तयार झाले. राज्याचे सामाजिक आरोग्य त्यामुळे बिघडत आहे. आरक्षणावरून सरकारने वेळेत भूमिका स्पष्ट केली असती तर जाती-जातींमध्ये वैमनस्य निर्माण झाले नसते, असे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी येथे सांगितले. सरकारची भूमिका जातीव्यवस्थेत फूट पाडणारी असून, ती न शोभणारी आहे, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला.

