Eknath Khadse : आरक्षणाबाबत वेळेत भूमिका घेतली असती तर वाद झाला नसता; खडसेंनी मांडले परखड मत

नाशिक: महाराष्ट्रात अलीकडे जाती-जातींमध्ये संघर्षाचे वातावरण तयार झाले. राज्याचे सामाजिक आरोग्य त्यामुळे बिघडत आहे. आरक्षणावरून सरकारने वेळेत भूमिका स्पष्ट केली असती तर जाती-जातींमध्ये वैमनस्य निर्माण झाले नसते, असे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी येथे सांगितले. सरकारची भूमिका जातीव्यवस्थेत फूट पाडणारी असून, ती न शोभणारी आहे, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला..नाशिकमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातर्फे रविवारी (ता. १४) कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिराला खडसे यांनी हजेरी लावली. त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की राज्यात ओबीसींतून आरक्षणासाठी मराठा आंदोलन सुरू झाले. बंजारा समाजाने ‘एसटी’मध्ये आरक्षण मागितले असून, कोळी समाजाने महादेव कोळी एसटीमध्ये आरक्षणाची मागणी केली. लिंगायत समाजाने वेगळा धर्म द्यावा, अशी मागणी केली. त्यामुळे सामाजिक आरोग्य बिघडले आहे..सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता प्रश्न सोडविल्यास आमची हरकत नाही; परंतु मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेटनुसार पात्र मराठ्यांना कुणबी समजून ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा अध्यादेश काढला. या निर्णयामुळे सर्व मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळण्याबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केली..तरुणांच्या प्रश्नांवर बोलताना एकनाथ खडसे यांनी तरुणांच्या हातांना काम नाही. त्यामुळे त्यांचा संताप रस्त्यावर दिसून येत आहे. शेतमालाच्या उत्पादनाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरीही आंदोलने करीत आहेत. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारला तातडीने उपाययोजना करावी लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले..Supriya Sule : 'हैदराबाद गॅझेट'वर सुप्रिया सुळे यांचा सवाल, 'कुणाला किती आरक्षण मिळाले, कुणीतरी सांगा'.कधीही नियमबाह्य काम नाहीविजय पांढरे प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना आपण कधीही नियमाच्या बाहेर काम केले नाही, असा दावा खडसेंनी केला. याबाबत खुली चौकशी झाली आहे. जर काही आक्षेप असल्यास ते मांडायला हवे होते, त्यात माझा कुठेही हस्तक्षेप नाही, असे खडसे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.