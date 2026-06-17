नाशिक

El Niño: एल निनोचं संकट! पेरणीची घाई नको, कमी पाण्यावर येणारी पिके घ्या; कृषी विभागाचं आवाहन, बियाणे राखून ठेवा

El Niño Impact Raises Concern Over Monsoon Rainfall: एल निनोच्या प्रभावामुळे कमी पावसाचा अंदाज. खरीप पेरणी, कमी पाण्यावर येणारी पिके आणि बियाणे साठवणुकीबाबत कृषी विभागाचे महत्त्वाचे आवाहन. शेतकऱ्यांनी योग्य नियोजन करून जोखीम कमी करण्याचा सल्ला.
El Niño

El Niño

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक: एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा कमी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्याला अनुकूल असा बदल करून कमी पाण्यात आणि लवकर निघणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने यांनी केले आहे. कोरडवाहू भागात ज्वारी, बाजरी, तूर, मूग, उडीद आणि तीळ यांसारख्या कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांची निवड करा. डोंगराळ भागात नागली आणि वरई लागवडीस प्राधान्य देण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे.

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