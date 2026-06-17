El Niño: एल निनोचं संकट! पेरणीची घाई नको, कमी पाण्यावर येणारी पिके घ्या; कृषी विभागाचं आवाहन, बियाणे राखून ठेवा

नाशिक: एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा कमी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्याला अनुकूल असा बदल करून कमी पाण्यात आणि लवकर निघणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने यांनी केले आहे. कोरडवाहू भागात ज्वारी, बाजरी, तूर, मूग, उडीद आणि तीळ यांसारख्या कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांची निवड करा. डोंगराळ भागात नागली आणि वरई लागवडीस प्राधान्य देण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे..कृषी विभागाच्या प्रमुख सूचना घाईघाईने पेरणी करू नये अपूर्ण पावसावर किंवा पहिल्या पावसानंतर लगेच पेरणी करणे टाळावे. किमान ७५ ते १०० मिलिमीटर पाऊस झाल्यावरच पेरणीचा निर्णय घ्यावा. सर्व शेताची पेरणी एकाच वेळी न करता टप्प्याटप्प्याने करावी.राखीव बियाण्यांचा साठा ठेवावा : दुबार पेरणीची गरज भासू शकते..SC Reservation Subclassification : अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती, सरकार घाईगडबडीत निर्णय घेणार नाही; मंत्री शिरसाट यांची ग्वाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रमाणित व दर्जेदार बियाण्यांचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध ठेवावा. विशेषतः सोयाबीन पिकासाठी हा उपाय महत्त्वाचा असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले.दुष्काळी वाणांना प्राधान्य: कमी पावसाच्या परिस्थितीत कमी कालावधीत परिपक्व होणाऱ्या आणि कमी पाण्यावर तग धरणाऱ्या वाणांची निवड करावी. यामुळे उत्पादनातील जोखीम कमी होते..मल्चिंगचा वापर : पिकांचे अवशेष, पेंढा, पालापाचोळा आदींचा वापर करून जमिनीवरील ओलावा टिकवून ठेवा. पीक अवशेष जाळण्याऐवजी मल्चिंगसाठी वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..Navale Bridge: नवले पुलावरील अपघातांना बसणार आळा! लवकरच सुरू होणार नवा पर्यायी मार्ग; प्रवाशांना मोठा दिलासा .शेततळे आणि जलसाठ्यांची निर्मिती: पावसाचे पाणी साठवून नंतरच्या काळात वापरण्यासाठी शेततळे, तलाव आणि इतर जलसंधारण उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे. यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल. ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतींचा अवलंब करावा. महाडीबीटी योजनेंतर्गत यासाठी अनुदान उपलब्ध आहे.."जिल्ह्यातील धरणात असलेल्या पाण्याचे नियोजन केले जात असून, धरणातून पाणी उपसा करणाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्यात येणार आहे. सर्वांनी पाणी जपून वापरावे."-आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.