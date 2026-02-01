Nashik News : नाशिकच्या उद्योग जगतात सत्तांतर! 'आयमा'च्या अध्यक्षपदी राजेंद्र पानसरे यांचा दणदणीत विजय

नाशिक: अंबड इंडस्ट्रीज ॲन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयमा) च्या द्विवार्षिक निवडणुकीत अध्यक्ष व कोशाध्यक्ष या दोन पदांसाठी झालेल्या चुरशीच्या लढतीत अध्यक्षपदी राजेंद्र पानसरे, तर कोशाध्यक्षपदी अविनाश बोडके यांनी विजय मिळविला. विद्यमान अध्यक्ष ललित बूब व हर्षद बेळे यांना पराभवाचा सामना करावा लागला..‘आयमा’च्या एकूण ३१ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली होती. मात्र अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष या दोनच पदांसाठी मतदान प्रक्रिया राबविण्यात आली. उर्वरित सर्व जागा बिनविरोध झाल्या. निवडणूक जाहीर होताच अध्यक्षपदासाठी राजेंद्र पानसरे व कोषाध्यक्षपदासाठी अविनाश बोडके यांनी उमेदवारी जाहीर केली. मात्र, माजी अध्यक्ष मंडळांनी विद्यमान अध्यक्ष ललित बूब यांना पुन्हा संधी देण्याची भूमिका घेत त्यांच्या नावाची घोषणा केली..हा निर्णय मान्य नसल्याचे सांगत पानसरे व बोडके यांनी निवडणूक रिंगणात उडी घेतली. शुक्रवारी (ता. ३०) झालेल्या मतदान प्रक्रियेत एकूण २३४५ मतदारांपैकी १४९७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. शनिवारी मतमोजणी झाली. यात अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राजेंद्र पानसरे यांना ७८३ मते मिळाली. त्यांनी ललित बूब यांचा १२१ मतांनी पराभव केला. .Tobacco Tax Explained : सिगारेटचा झुरका होणार महाग! आजपासून मोदी सरकारकडून नवी कर प्रणाली लागू; किती द्यावा लागणार टॅक्स?.ललित बूब यांना ६६२ मते मिळाली असून, ४९ मते बाद ठरली. कोषाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अविनाश बोडके यांना ७५१ मते मिळाली. त्यांनी हर्षद बेळे यांचा ५८ मतांनी पराभव केला. हर्षद बेळे यांना ६९३ मते मिळाली असून, या निवडणुकीतही ४९ मते बाद ठरली. या निवडणुकीत प्रथमच हायटेक प्रचाराचा प्रभाव दिसून आला. दोन्ही गटांकडून मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियोजनबद्ध व तांत्रिक प्रचार करण्यात आला. विजय निश्चित झाल्यानंतर समर्थकांनी गुलालाची उधळण करत जल्लोष साजरा केला..हा विजय माझा नसून, ‘आयमा’च्या मतदारांचा आहे. त्यांनी मला काम करण्याची संधी दिली असून, या विश्वासाचे सोने करण्यासाठी मी प्रयत्नशील राहीन.- राजेंद्र पानसरे, नवनिर्वाचित अध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.