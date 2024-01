Nashik News: धक्कादायक! मालेगावात चक्क वीज मीटर ‘क्लोन’; मालेगाव पॉवर सप्लाय लि. कंपनी अवाक

मालेगाव : वीजचोरीचे अनेक प्रकार, छेडछाड आपण ऐकली, पाहिली असेल. पण मालेगावमध्ये वीज मीटर ‘क्लोन’ करून वीजचोरी होत असल्याच्या प्रकाराने मालेगाव पॉवर सप्लाय लि. कंपनीही अवाक झाली.

वीजचोरांची शक्कल आणि वाढती हिंमत पाहून पोलिसांच्या हस्तक्षेपाशिवाय वीजचोरांना पायबंद घालणे अशक्य असल्याचे चित्र मालेगावमध्ये दिसून येते. (Electricity meter clone in Malegaon Power Supply Ltd Company in trouble Nashik News)