Nashik : महापालिकेच्या साडेसातशेवर कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन ड्यूटी

नाशिक : पावसाळा (Monsoon) सुरू होत आहे. पाठोपाठ महापालिका निवडणुकीची (NMC Elections) धामधूम रंगणार आहे. अशा काळात महापालिका (NMC) यंत्रणेवर माहिती संकलनासह ती विविध ठिकाणी पोचविण्याची जबाबदारी वाढणार आहे. त्यामुळे आपत्कालीन कक्ष (Emergency room) कार्यान्वित करण्यात आला आहे. (Emergency duty to 750 plus employees of NMC Nashik News)

पावसाळ्यात आपत्कालीन घटनांत वाढ होत असल्याने महापालिकेने आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित केला आहे. त्यासाठी महापालिकेतील सगळ्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना १० ऑक्टोबरपर्यंत आपत्कालीन ड्यूटी (Emergency Duty) दिल्या आहेत. महापालिकेचे साडेसातशेवर कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी कोणत्या दिवशी किती वाजेला ड्यूटीवर यायचे काय काम करायची याविषयी महापालिका आयुक्तांनी (NMC Commissioner) आदेश काढला आहे. तीन सत्रात कर्मचाऱ्यांचे कामांचे वाटप होणार आहे. त्यात, सकाळी सहा ते दुपारी दोन, दुपारी दोन ते रात्री दहा आणि रात्री दहा ते पहाटे सहा अशा तीन पाळ्यात महापालिका नियंत्रण कक्षात चोवीस तास कर्मचारी कार्यान्वित असणार आहे.

