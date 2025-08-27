नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये स्वीडिश कंपनीची मोठी गुंतवणूक; एपीरॉकने उभारले ३५० कोटींचे उत्पादन केंद्र

Epiroc’s ₹350 Crore Investment in Nashik : एपीरॉक एबी या स्वीडिश कंपनीकडून नाशिक सातपूर येथे साडेतीनशे कोटींची गुंतवणूक करून खाण व पायाभूत क्षेत्रासाठी अत्याधुनिक उपकरण निर्मिती व संशोधन केंद्र उभारले जात आहे.
Epiroc investment
Epiroc investmentsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातपूर: खाण व पायाभूत सुविधा उद्योगांसाठी अग्रगण्य असलेली एपीरॉक एबी या स्वीडिश कंपनीने नाशिकमध्ये तब्बल साडेतीनशे कोटींची गुंतवणूक करीत आपल्या नवीन उत्पादन व संशोधन केंद्राचे भूमिपूजन केले. या वेळी कंपनीच्या ‘सीईओ’ हेलेना हेडब्लॉम, एपीरॉक इंडिया प्रमुख अरुणकुमार गोविंदराजन, एम. डी. चंदुराव रॉय व सरव्यवस्थापक कॅटरिना कोलकीग उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Equipment
Development
Infrastructure
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com