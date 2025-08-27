Nashik News : नाशिकमध्ये स्वीडिश कंपनीची मोठी गुंतवणूक; एपीरॉकने उभारले ३५० कोटींचे उत्पादन केंद्र

सातपूर: खाण व पायाभूत सुविधा उद्योगांसाठी अग्रगण्य असलेली एपीरॉक एबी या स्वीडिश कंपनीने नाशिकमध्ये तब्बल साडेतीनशे कोटींची गुंतवणूक करीत आपल्या नवीन उत्पादन व संशोधन केंद्राचे भूमिपूजन केले. या वेळी कंपनीच्या ‘सीईओ’ हेलेना हेडब्लॉम, एपीरॉक इंडिया प्रमुख अरुणकुमार गोविंदराजन, एम. डी. चंदुराव रॉय व सरव्यवस्थापक कॅटरिना कोलकीग उपस्थित होते..या प्रकल्पात खाणकाम व बांधकाम क्षेत्रासाठी भूमिगत आणि जमिनीवरील अत्याधुनिक उपकरणांचे उत्पादन, संशोधन व नवनवीन कल्पनांची अंमलबजावणी होणार आहे. उत्पादन आणि प्रोटोटायपिंगसाठी स्वतंत्र इमारती, संशोधन प्रयोगशाळा, कार्यालये तसेच बाहेरील उपकरण चाचणी मार्ग यांचा समावेश या केंद्रात असेल. सुमारे एक लाख ७५ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर उभारण्यात येणारे हे संकुल २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीपासून कार्यरत होण्याची अपेक्षा आहे..एपीरॉकच्या सीईओ हेडब्लॉम म्हणाल्या, की भारतातील वाढणाऱ्या बाजारपेठेत आमची उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी नाशिकमधील हे नवे केंद्र हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. कंपनीचे प्रमुख गोविंदराजन यांनी सांगितले, की ही गुंतवणूक स्थानिक तसेच जागतिक ग्राहकांसाठी उत्पादकता व शाश्वततेचा नवा अध्याय उघडेल आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमालाही चालना देईल..सध्या नाशिकमध्ये कार्यरत असलेल्या २८० कर्मचाऱ्यांमध्ये आणखी २०० थेट रोजगार निर्माण होणार असून, उत्पादनाचा मोठा भाग निर्यातीकडे जाणार आहे. आतापर्यंत सातपूर प्रकल्पातील ६० टक्के उत्पादन ४३ देशांत निर्यात केले जाते. नव्या प्रकल्पामुळे ही क्षमता दुप्पट वाढणार आहे..सुमारे ४० एकर क्षेत्रफळावर प्रकल्पसुमारे ४० एकर क्षेत्रफळावर उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी २० एकरांवर साडेतीनशे कोटींची गुंतवणूक होणार असून, ११ महिन्यांत पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. पुढील टप्प्यांसाठी आणखी गुंतवणुकीचा मनोदय असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले..Nashik Ganeshotsav 2025 : नाशिकमध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर'चा देखावा; निवृत्त मिग २१ विमान पाहण्याची संधी.“नाशिकमधील टीमवरील विश्वासामुळेच हा प्रकल्प येथे आणला गेला आहे. निर्यात क्षमतेत दुप्पट वाढ करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.”- कॅटरिना कोलकीग, सरव्यवस्थापक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.