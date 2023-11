By

मालेगाव : तालुक्यातील पोलीस पाटील व कोतवाल पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची रिक्तपद भरतीसाठीची परीक्षा १० डिसेंबरला होणार आहे.

पूर्वी ही परीक्षा २२ ऑक्टोबरला होणार होती. भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना सरकारच्या निर्देशानुसार स्थगित करण्यात आली होती. (Exam on 10th December for Police Patil and Kotwal Post Nashik Recruitment News)

‘पेसा' कार्यक्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी पदभरतीस निर्बंध नसल्याने पोलीस पाटील व कोतवाल रिक्त पदांसाठी १० डिसेंबरला परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

पोलीस पाटील पदासाठी मालेगाव उपविभाग तसेच कोतवाल पदासाठी मालेगाव तालुक्यातील अर्ज केलेल्या उमेदवारांसाठी १ डिसेंबरपासून https://nashik.ppbharti.in या संकेतस्थळावर परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.

उमेदवारांनी या संकेतस्थळावरून परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध करून घ्यावेत. परीक्षा प्रवेशपत्र डाउनलोड करताना काही अडचण येत असल्यास तहसील कार्यालयातील मदत कक्षाशी संपर्क साधावा. त्याठिकाणी जाऊन प्रवेशपत्र उपलब्ध होऊ शकेल, असे तहसीलदार नितीनकुमार देवरे यांनी सांगितले.