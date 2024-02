Nashik News : 2 वर्षात 300 जणांनी उचलले टोकाचे पाऊल; तालुक्यातील शेतकऱ्यासह तरुणांची संख्या अधिक

Nashik News : रोजगाराचा वाणवा, वाढता खर्च, व्यसन, नैराश्य, कर्ज बाजारीपणा यातून तरुण व तरुणी नैराश्यात जात आहेत. शेतकऱ्यांबरोबरच शहरी भागातही तरुणांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

जन्म घेणं झालं अवघड, अन्‌ मरण झाल सोपं अशी स्थिती झाली आहे. मागील दोन वर्षात शहर व तालुक्यातील ३२० जणांनी विष, गळफास, पाण्यात उडी मारून व विविध प्रकारे आत्महत्या केल्या आहेत. (Extreme step taken by 300 people in 2 years nashik news)