Kamakhya Temple Controversy : नाशिकमध्ये 55 कोटींचं साम्राज्य! कोण आहे हा 'बडे बाबा'? ज्याच्या कामाख्या मंदिरावर 'अंनिस'ने ओढले ताशेरे; मुख्यमंत्र्यांकडे केली 'ही' मागणी

नाशिक : निफाड तालुक्यातील भोंदू गणेशबाबा जयराम जगताप ऊर्फ बडे बाबाने धारणगाव खडक (ता. निफाड) येथे कामाख्या देवीचे मंदिर उभारले. त्याच्यावर इंदिरानगर पोलिसांत (fake baba Nashik Kamakhya temple scam) गुन्हा दाखल आहे. जामिनावर मोकाट असलेल्या या बडे बाबाचीही सखोल चौकशी करून त्याचाही पर्दाफाश करण्याची मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. .निवेदनानुसार या भोंदू बाबाने धारणगाव खडक येथे ५५ कोटी रुपये खर्च करून कामाख्या देवीचे मंदिर बांधले आहे. समाजातील पीडित लोकांच्या श्रद्धेचा तो गैरफायदा घेतो. त्याने शुक्रवार (ता. २०)पासून येत्या २८ मार्चपर्यंत धारणगाव खडक येथे धार्मिक कार्यक्रम घेतले आहेत..CM Devendra Fadnavis : 'भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी कोणालाही सोडणार नाही'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कडक इशारा, रूपाली चाकणकरांबाबत काय म्हणाले?.या कार्यक्रमांच्या प्रसिद्धीपत्रकात त्याने मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री, आजी-माजी आमदारांची नावे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असल्याचे म्हटले आहे. कॅप्टन खरात याचीच पुनरावृत्ती या भोंदू बडे बाबाची असण्याची शक्यता असून, त्याचा आणि त्याच्याशी संबंधितांचा सखोल तपास व चौकशी करण्याचे आवाहन 'अंनिस'चे राज्य प्रधान सचिव डॉ. टी. आर. गोराणे, राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..भोंदू बडे बाबाने ५५ कोटींचे कामाख्या देवीचे मंदिर बांधून तिथे तो तथाकथित काळी जादू करतो. त्याच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांसह खासदार व आमदार उपस्थित राहण्याची फसवी जाहिरात त्याने केली असून, त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.- कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, 'अंनिस'.