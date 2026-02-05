Nashik Fake Police : नाशिकमध्ये तोतया पोलिसांचा सुळसुळाट! ज्येष्ठ महिलांना गाठून लाखोंचे दागिने लंपास

नाशिक, जुने नाशिक: शहरात दररोज वयस्क महिला वा ज्येष्ठ नागरिकास गाठून तोतया पोलिस असल्याची बतावणी करीत त्यांचे मौल्यवान दागिने लंपास करण्याचे प्रकार घडत आहेत. उपनगर, इंदिरानगर हद्दीतील घटनेपाठोपाठ चोपडा लॉन्सजवळ ७५ वर्षीय महिलेला लक्ष्य करीत तोतया पोलिसांनी लुबाडल्या प्रकार घडला आहे. एकापेक्षा अधिक घटना होऊनही तोतया पोलिस खऱ्या पोलिसांच्या हाती लागलेले नाही. .जयश्री शंकरराव चांदगुडे (७५, रा. सुयोग बंगलो, लोकमान्य नगर, गंगापूर रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, सोमवारी (ता.२) दुपारी तीनला त्या घराबाहेर फेरफटका मारण्यासाठी म्हणून निघाल्या होत्या. चोपडा लॉन्सच्या समोर असलेल्या ट्रॅव्हल्स कार्यालयाच्या समोर दोन संशयितांनी त्यांना रोखले आणि त्यांना ते पोलिस असल्याचे बतावणी करीत भासविले. चांदगुडे यांनाही ते पोलिस असल्यावर विश्वास बसला. .त्यावेळी संशयिताने त्यांना पुढे एका महिलेच्या गळ्याला चाकू लावून लुटमार केल्याचे सांगितले आणि त्यांना त्यांच्या अंगावरील मौल्यवान दागिने घालून फिरत जावू नका. ते दागिने काढून ठेवा, असे सांगितले. त्यावर शिंदे यांचाही विश्वास बसला आणि त्यांनी तोतया पोलिसांसमोरच गळ्यातील १ लाख ४० हजारांची सोन्याचे मंगळसूत्र आणि ४० हजारांची सोन्याची अंगठी असा १ लाख ८० हजारांचे दागिने काढले..त्यासाठी तोतया पोलिसांनी त्यांना मदतीचा बहाणा करीत एका कागदात ते दागिने त्यांना ठेवायला आणि आणि ते गुंडाळून त्यांच्याकडे देताना हातचलाखीने ती पुडी बदलून दुसरीची कागदाची पुडी त्यांच्याकडे दिली. त्या घरी आल्यानंतर कागदाची पुडी उघडून पाहिली असता, त्यात दगड निघाले. तोतया पोलिसांनी त्यांना ठकविल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पोलिसात धाव घेतली. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, हवालदार खोडे तपास करीत आहेत..Nashik Protest : नाशिकमध्ये जनआक्रोश! मंत्री गिरीश महाजन यांच्या राजीनाम्यासाठी नाशिक रोड ते शालिमार धडकला मोर्चा.काठे गल्लीतही महिलेची फसवणूकपोलिस असल्याची बतावणी करून ज्येष्ठ महिलेकडील सोन्याचे दागिने लंपास केल्याची घटना द्वारका परिसरात घडली. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात अज्ञात दोघांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. रशिदा डॉक्टर सोमवारी (ता.२) रोजी दुपारी बाराला औषध घेण्यासाठी घरातून बाहेर पडल्या. काठेगल्ली येथील ठक्कर हार्मोनी बिल्डींगसमोर, लक्ष्मी प्राईड परिसरात दोन अज्ञात संशयितांनी त्यांना जवळ बोलावून घेतले.स्वतःला पोलिस असल्याचे भासवून तक्रारदार यांना अंगावरील दागिने रुमालात ठेवण्यास सांगितले. त्यानंतर हातचलाखीने ६० हजार रुपये किमतीच्या दोन सोन्याच्या बांगड्या आणि ३० हजार रुपये किमतीची एक सोन्याची अंगठी असा सुमारे ९० हजार रुपयांचा मुद्देमाल तक्रारदार यांना न समजता लंपास केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.