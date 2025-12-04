Nitin Upasani : शाळार्थ बनावट ओळखपत्र घोटाळा: माजी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनींना अखेर अटक; नाशिकच्या शिक्षण विभागात खळबळ!

नाशिक: बनावट शालार्थ (विद्यार्थी नोंदणी) ओळखपत्र तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी माजी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांना अटक करण्यात आली आहे. शहर गुन्हे शाखेच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने केलेल्या या कारवाईनंतर शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. याच प्रकरणात नाशिक रोड पोलिस ठाण्यातील तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक अशोक गिरी यांना निलंबित करण्यात आले आहे..उपासनी यांना बुधवारी (ता. ३) अटक करण्यात आली. या गुन्ह्यात यापूर्वीच मनोज रामचंद्र पाटील (रा. नवलनगर, धुळे), नीलेश निंबा पाटील (रा. चिंचोली, ता. चोपडा) या दोघा शिक्षण संस्थाचालकांसह जिल्हा परिषद कर्मचारी अविनाश पाटील आणि दत्तात्रय पाटील (वय ६५) यांना शहर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली होती. नाशिकचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यांनी केलेल्या फिर्यादीनुसार, २७ मार्च रोजी नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. .२१ डिसेंबर २०२३ ते २७ मार्च २०२५ या कालावधीत जळगाव जिल्ह्यातील दहा शिक्षण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांच्या संगनमताने शाळार्थ प्रणालीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक नोंदींचा गैरवापर करून बनावट विद्यार्थी ओळख क्रमांक तयार केले. यातून शासनाची दिशाभूल व फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणात उपासनी यांचा सहभाग तपासात स्पष्ट झाला आहे..Nita Ambani Junior School Scam : ‘नीता अंबानी ज्युनियर स्कूल’मध्ये प्रवेशाचे आमिष दाखवून पालकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश! .वैद्यकीय बहाणा फोलउपासनी यांना ताब्यात घेण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेचे पथक गेल्यावर त्यांनी वैद्यकीय कारण पुढे करून रुग्णालयात दाखल होण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना महापालिकेच्या बिटको रुग्णालयात नेण्यात आले असता, उपचाराची आवश्यकता नसल्याचा अहवाल मिळाल्याने पोलिसांनी तत्काळ अटक केली. उपासनी यांना गुरुवारी (ता. ४) जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण व सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक रामदास शेळके करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.