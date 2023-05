Onion Storage : उन्हाळ कांदा विकण्यापेक्षा साठवणूक बरी! चांगल्या भावाची अपेक्षा

Nashik News : सिन्नर तालुक्यातील सर्वाधिक दुष्काळी भागात यंदा अवकाळीच्या रूपाने का होईना पावासने मेहेरबानी केली. ती काहीशी नुकसानकारक ठरली असली तरी काहीशी लाभदायकही ठरली आहे. पावसाचे प्रमाण वाढल्याने तालुका आज पाणीदार झाला आहे. (farmers are storing summer onion rather than selling it nashik news)

त्यामुळे रब्बी हंगामात अवकाळी कळा झेलत उन्हाळी कांदा लागवडीचे प्रमाण वाढले. अवकाळीने झालेले नुकसान बाजूला ठेवत शेतकरी आहे तो चांगला कांदा व्यवस्थित निसणी करीत साठवणूक करीत आहे. यंदा कमतरतेमुळे याच कांद्याला चांगला भाव मिळेल अशी त्याला अपेक्षा आहे.

सध्या भर उन्हात उन्हाळी कांदा काढणीचा अन् साठवणूक सुरू आहे. कांदा पिक जोरात असताना कांदाच्या गाभ्यात पाणी शिरले. पण जो कांदा वाचला पावसात भिजून तग धरला, तो कांदा समाधानकारक भाव नसल्यामुळे साठवणूक करण्याकडे प्रयत्न सुरू आहेत. सिन्नरच्या पूर्वेकडील गावांमध्ये विशेषता देवनदी खोऱ्यात यंदा उन्हाळी कांदा हंगाम तीन टप्यात झाला आहे.

त्यांचे मुख्य कारण पावसाचे वाढलेले प्रमाण आहे. आज मे महिन्याचा दुसरा आठवडा सुरू आहे. साठवण बंधारे, नाल्यावरील बंधारे यांना पाणी आहे. कांदा लागवड मुबलक होती, पण कांदा पोसण्यासाठी हवामानाने साथ दिली नाही. त्यामुळे कांदा फवारणी करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी खर्चिक पीक घेतले आहे.

अवकाळी पावसाचा सामना करत उन्हाळी कांदा खळ्यावर ठेऊन आता कांदा चाळीत साठवणुकीचा हंगाम सुरू आहे. गोलटी, गोलटा मध्यम, मोठा कांदा असे प्रकार करून वेगवेगळ्या पध्दतीने साठवणूक केली जात आहे. बहुतेक ठिकाणी दुसरा टप्यातील कांदा चाळीत साठवला, तो सडण्याच्या घटना घडत आहेत.

पूर्व व पश्चिम भागात उन्हाळी कांदा काढणी साठवणूक वेगवेगळ्या पध्दतीने केली जात आहे. ज्या तुलनेत उन्हाळी कांदा लागवड वाढली, त्या तुलनेत कांदा काढणी व साठवणूक करून कांदा कमी दिसत आहे. असे असेल तरी अवकाळी पाऊस होऊन चांगला कांदा शिवारात साठवणूक करताना दिसत आहेत.

चमकदार रंग, आकार अन् वजन आहे असा कांदा किमान चार महिने चाळीत टिकू शकेल. त्यामुळे कांदा साठवणूक सुरू आहे. वडांगळी, खडांगळी, किर्तांगळी, घंगाळवाडी, निमगाव, सिन्नर, पिंपळगाव मेंढी, चोंढी, शहा, पुतळेवाडी, पंचांळे दातली, पांगरी, भोकणी, दोडी, नांदूर, दापूर, मऱ्हळ, पाथरे, देवपूर, धारणगाव, फर्दापूर यांच्यासह पश्चिम भागात उन्हाळी कांदा साठवणूक सुरू आहे.

"यंदा उन्हाळी कांद्याचे सरासरी उत्पन्न गतवर्षासारखे मिळाले नाही. काढणीला अवकाळी पाऊस झाला. पण कांद्याचा रंग, वजन चांगले आहे. त्यामुळे सतरा ट्रॅक्टर कांदा नव्याने उभारलेल्या चाळीत साठवत आहे." - जितेंद्र ठोक, युवा शेतकरी, खडांगळी.