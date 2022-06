Nashik : अचानक उसाला लागल्याने शेतकऱ्याचे झाले आर्थिक नुकसान

दरेगाव (जि. नाशिक) : येथील ऊसाच्या शेताला (Sugarcane Farm) सोमवारी (ता. ६) अचानक आग (Fire) लागली. आगीत ऊस व पाईप खाक (Burned) झाले आहेत. (Farmers suffer financial loss of 47000 due to sudden onset fire of sugarcane Nashik News)

साखरबाई गोविंद पगार यांच्या शेत गट क्रमांक ४१९ मध्ये ऊसाची बेण्यासाठी लागवड केली होती. सोमवारी अचानक ऊसाच्या शेताला आग लागली. संपूर्ण शेतातील उस जळाल्याने पगार यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. उसाला पाणी भरण्यासाठी पीव्हीसी पाईपची लाईन टाकली होती. ऊसाला आग लागल्याने पाईपही जळाले. ऊसाचे ४० हजार हजार व पाईपचे सात हजार ५००, असे एकूण ४७ हजार पाचशे रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कृषी सहाय्यक अधिकारी निरभवणे यांनी शेतात पंचनामा केला. सरपंच अमोल देवरे, पोलिसपाटील समाधान गांगुर्डे, सोमनाथ देवरे, विक्रम पगार, माधव पगार या वेळी उपस्थित होते.

दरम्यान, सोमवारी अचानक झालेल्या वादळी वारा व पावसासह कानिफनाथ महाराज मंदिराजवळ वीजखांब पडून वीज तारा तुटल्याने ग्रामस्थांना रात्र अंधारात काढावी लागली. अचानक आलेल्या वादळ व पावसाने शेतकऱ्यांची शेतीमाल झाकण्यासाठी तारांबळ उडाली.

