Farmers Protest : सरकारला अल्टिमेटम: कांद्याला हमीभाव न मिळाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

Farmers demand ₹3000 MSP for onion : सिन्नर तालुक्यातील नायगाव येथे ग्रामसभेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कांद्याला हमीभाव व अनुदान देण्याची मागणी करणारे ठराव मंजूर केले.
सिन्नर: कांद्याला प्रतिक्विंटल तीन हजार रुपयांचा हमीभाव, तर यापूर्वी विक्री केलेल्या कांद्यास प्रतिक्विंटल एक हजार ५०० रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी करणारा ठराव करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नायगाव, जोगलटेंभी येथील ग्रामसभांत ठराव करण्यात आले.

