Farmers Protest : सरकारला अल्टिमेटम: कांद्याला हमीभाव न मिळाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

सिन्नर: कांद्याला प्रतिक्विंटल तीन हजार रुपयांचा हमीभाव, तर यापूर्वी विक्री केलेल्या कांद्यास प्रतिक्विंटल एक हजार ५०० रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी करणारा ठराव करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नायगाव, जोगलटेंभी येथील ग्रामसभांत ठराव करण्यात आले. .संघटनेचे तालुका युवक अध्यक्ष अरुण चव्हाण यांनी हे ठराव मांडले. त्यास ग्रामस्थांनी एकमताने संमती दिली. दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांसह कांदा उत्पादक शेतकरी बाळासाहेब कातकडे, मारुती भांगरे, गोपीनाथ चव्हाण, गणेश सांगळे, भाऊसाहेब लोहकरे, भाऊसाहेब सांगळे, कैलास सांगळे, संदीप पानसरे, मदन भांगरे, मदन नाठे, नारायण साठे, संजय जेजूरकर, भाऊसाहेब जेजूरकर, संजय भगत, कैलास गरकळ आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते..केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वारंवार पोकळ आश्वासने देणे सुरू ठेवू नये. शेतकऱ्यांनी घाम गाळून उगवलेला कांदा कवडीमोल विक्री होत आहे. शेतकऱ्यांचा संयम सुटत चालला असून, केंद्र सरकारने त्वरित तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव व विक्री केलेल्या कांद्यास प्रतिक्विंटल पंधराशे रुपये अनुदान दिले नाही तर कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आंदोलनाचा निर्णय घेईल, असा इशारा देण्यात आला. जोगलटेंभीतही अशाच आशयाचा ठराव झाल्याची माहिती कांदा उत्पादक शेतकरी मनोहर ताठे, विनायक जेजूरकर यांनी दिली..Agriculture News : 'शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त'; कांदा उत्पादकांकडून थेट सरकारला जाब....तर राज्यव्यापी आंदोलनकेंद्र व राज्य सरकारने मिळून कांद्याच्या दराबाबत तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात. बाजारभाव न वाढल्यास शेतकरी रस्त्यावर उतरतील. संघटनेमार्फत राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन होईल, असा इशारा ग्रामसभांतून देण्यात आला.