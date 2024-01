Nashik Corona Update: कोरोनाबाधित पहिला रुग्ण दगावला; नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी 14 रुग्ण पॉझिटिव्ह

नाशिक : कोरोनाचा प्रादूर्भाव पुन्हा वाढू लागला असून, जिल्ह्यात पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण दगावला आहे. खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असताना गेल्या १७ डिसेंबर रोजी रुग्णाचा मृत्यु झाला होता.

परंतु त्याचे अहवाल सोमवारी (ता.१) प्राप्त झाले आहेत. तर, गेल्या २४ तासांमध्ये करण्यात आलेल्या चाचण्यांमध्ये १४ कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. यात नाशिक शहरात पाच तर, ग्रामीणमध्ये ८ रुग्ण आहेत. (First corona patient dies 14 patients positive on first day of new year Nashik)