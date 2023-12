Nashik Zika Virus: गर्भवती महिला शोधताना डॉक्टरांची दमछाक; भारतनगरमध्ये ‘झिका’चा पहिला रुग्ण

Zika Virus: ‘झिका’ आजाराचा रुग्ण आढळून आलेल्या भागात गर्भवती महिलांचा शोध घेऊन त्यांची रक्त चाचणी करताना रुग्ण आढळलेल्या स्थानापासून किती अंतरापर्यंत गर्भवतींचा शोध घ्यायचा यासंदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना नसल्याने गर्भवतींचा शोध घेताना डॉक्टरांसह सहाय्यकांची चांगलीच दमछाक होताना दिसतं आहे.

नाशिकच्या भारतनगरमध्ये झिकाचा रुग्ण आढळल्यानंतर प्रत्येक घरात शोधमोहिम सुरू आहे. जवळपास तीन किलोमीटरच्या परिघात शोध घेतल्यानंतर ५ गर्भवती महिला आढळल्या असून, पुणे येथील प्रयोगशाळेत रक्त चाचणीसाठी पाठविण्यात आले आहे. (First patient of Zika virus in Bharat Nagar nashik news)