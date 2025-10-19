Flower Farming : भारताच्या फूल शेतीने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उमटवला मोहोर! एका वर्षात ₹७४९ कोटींचे परकी चलन

नाशिक: भारतीय फूल शेतीने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोहोर उमटविली आहे. एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत देशातून तब्बल २१ हजार २४ टन फुले व त्यांच्या उत्पादनांची निर्यात झाली आहे. यातून देशाला ७४९ कोटी रुपयांचे परकी चलन मिळाले आहे. कृषी आणि प्रक्रिया, अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार ही आकडेवारी फूल उद्योगाच्या सातत्यपूर्ण वाढीचे निदर्शक मानली जात आहे. .फुलांची सर्वाधिक निर्यात करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल असून, विशेषतः नाशिक जिल्हा हे फूल शेती आणि निर्यातीचे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. लासलगाव, दिंडोरी, येवला, सिन्नर या तालुक्यांमध्ये गुलाब, झेंडू, ग्लॅडिओलस आणि रजनीगंधा यासारख्या फुलांची व्यावसायिक पातळीवर शेती केली जाते. गुलाब, ऑर्किड, अँथुरियम, कार्नेशन, मोगरा, ट्युलिप आणि झेंडू या फुलांना परदेशात मोठी मागणी आहे..या देशांना निर्यातअमेरिका, नेदरलँड, यूएई, यूके, जर्मनी, मलेशिया, इटली, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाअवकाळी पावसाचा फटकासद्य:स्थितीत देशात पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे काही भागांतील फूल शेतीला फटका बसला आहे. याचा थेट परिणाम उत्पादन आणि गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे उपलब्धता घटल्यास निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे..फुलांपासून उत्पादनेसुगंधी तेल, अत्तरे, अगरबत्ती, पॉटपुरी, पुष्पगुच्छ, डेकोरेशनचे साहित्यराज्याकडून प्रोत्साहन योजनाफूल शेतीसाठी राज्य शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. हाय- टेक ग्रीन हाउस, शेडनेट, ड्रीप इरिगेशन तसेच फुलशेती प्रशिक्षण शिबिरे आणि बियाण्यांवर अनुदान यासारख्या विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक व तांत्रिक मदत दिली जाते. कृषी विभागाच्या ‘मिशन ऑन इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर’ (एमआयडीएच) अंतर्गतही या योजनेस चालना मिळते..फूल शेतीतील निर्यातवाढ ही निश्चितच सकारात्मक बाब आहे, मात्र भारताचा जागतिक बाजारातील वाटा अजूनही कमी आहे. त्यामुळे यासाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्र, दर्जेदार निर्यातक्षम जाती, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढविणे अत्यावश्यक आहे.- सचिन होळकर, कृषी अभ्यासक, लासलगाव.Pune News: पूजेच्या साहित्य खरेदीची लगबग ! 'पुण्यातील बाजारपेठांमध्ये गर्दी'; क्ष्मीपूजनासाठी नागरिकांची तयारी .मी अनेक वर्षे शेवंती फुलांची शेती करतो. सणासुदीच्या काळात मागणी चांगली असते. सध्या शेवंतीच्या दहाच्या बंडलला शंभर ते दोनशे रुपयेदरम्यान भाव मिळतो. निर्यातीमुळे दरही चांगले मिळायला लागले. अजूनही दर्जेदार रोपे, बाजारपेठेची माहिती आणि साठवणुकीच्या सुविधा मिळण्यात अडचणी आहेत. फुलांचा व्यवसाय दीर्घकाळ टिकवायचा असेल तर तांत्रिक मार्गदर्शन आणि निर्यात संधी यावर लक्ष दिले पाहिजे.- रावसाहेब हांबरे, फूल उत्पादक शेतकरी, मानूर (नाशिक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.