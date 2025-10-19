नाशिक

Flower Farming : भारताच्या फूल शेतीने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उमटवला मोहोर! एका वर्षात ₹७४९ कोटींचे परकी चलन

Impact of Unseasonal Rain on Flower Production : नाशिक जिल्ह्यातील शेतीत फुललेली विविध प्रकारची फुले, जी व्यावसायिक पातळीवर पिकवली जातात. भारताच्या एकूण फूल निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक असून, नाशिक जिल्हा या निर्यातीचे प्रमुख केंद्र बनला आहे.
अरुण खंगाळ
नाशिक: भारतीय फूल शेतीने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोहोर उमटविली आहे. एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत देशातून तब्बल २१ हजार २४ टन फुले व त्यांच्या उत्पादनांची निर्यात झाली आहे. यातून देशाला ७४९ कोटी रुपयांचे परकी चलन मिळाले आहे. कृषी आणि प्रक्रिया, अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार ही आकडेवारी फूल उद्योगाच्या सातत्यपूर्ण वाढीचे निदर्शक मानली जात आहे.

