Nashik News : लोककलावंतांना मिळणार विशेष आर्थिक मदत! 31 पर्यत अर्ज करण्याचे आवाहन

इगतपुरी (जि. नाशिक) : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचानालय विभागाच्या नव्या परिपत्रकानुसार कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर लोककलावंतांना कलाकारांना आर्थिक मदत ५००० रुपये जाहीर केली असून ज्या कलाकाराच वय ३० वर्षाच्या पुढे असणाऱ्या लोक कलावंतांनी एकल कलाकारांसाठी एकरकमी विशेष कोविड अनुदान पॅकेजसाठी लवकरात लवकर तालुक्याच्या तहसील कार्यालय व पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्याकडे आपले अर्ज पूर्ण भरून दोन्ही ठिकाणी द्यावेत,असे आवाहन शाहीर उत्तम गायकर यांनी केले आहे. (Folk artists will get special financial help Call for applications till 31st Nashik News)

या अर्थिक मदतीकरिता विहित नमुन्यातील अर्ज, १५ वर्ष महाराष्ट्रातील वास्तव्याचा दाखला, ५० हजार रुपयेच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला, कलाक्षेत्रातील १५ वर्षे कार्यरत असल्याचा पुरावा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँकेचे पासबुक, शिधापत्रिका व प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक आहे.

याकरिता शेवटची मुदत ३१ जानेवारी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे मानधन घेणाऱ्या कलावंतांनी अर्ज करू नये तसेच याबाबत अधिक माहितीसाठी ९८५०६५४०८४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन शाहीर उत्तम रामचंद्र गायकर यांनी केले आहे.

