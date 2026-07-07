नाशिक

Tukaram Mundhe Action : तुकाराम मुंढेंचा दणका! आता किराणा दुकानांतून सुटे खाद्यतेल अन् विनालेबल फरसाण गायब; व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले

Food adulteration crackdown in Maharashtra : सिन्नरमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाच्या धडक कारवाईनंतर खुले खाद्यतेल आणि लेबल नसलेले फरसाण बाजारातून जवळपास गायब झाले आहे.
Food and Drug Administration Commissioner Tukaram Mundhe

Food and Drug Administration Commissioner Tukaram Mundhe

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सिन्नर : अन्न व औषध प्रशासनाने दूध व खाद्यपदार्थातील भेसळीविरोधात जिल्हाभर धडक कारवाई सुरू झाल्यावर किराणा दुकानांतून खुले खाद्यतेल आणि लेबल नसलेले फरसाण जवळपास गायब झाले आहे. त्यांच्या जागी नियमांनुसार पॅकबंद तेल आणि आवश्यक माहिती असलेले फरसाण विक्रीसाठी उपलब्ध होत (FSSAI food safety inspection news) आहेत.

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