Tukaram Mundhe Action : तुकाराम मुंढेंचा दणका! आता किराणा दुकानांतून सुटे खाद्यतेल अन् विनालेबल फरसाण गायब; व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले

सिन्नर : अन्न व औषध प्रशासनाने दूध व खाद्यपदार्थातील भेसळीविरोधात जिल्हाभर धडक कारवाई सुरू झाल्यावर किराणा दुकानांतून खुले खाद्यतेल आणि लेबल नसलेले फरसाण जवळपास गायब झाले आहे. त्यांच्या जागी नियमांनुसार पॅकबंद तेल आणि आवश्यक माहिती असलेले फरसाण विक्रीसाठी उपलब्ध होत (FSSAI food safety inspection news) आहेत..यापूर्वी किराणा दुकानांमधून विशेषतः सोयाबीन तेलाची ड्रममधून सुट्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात विक्री केली जात होती. मात्र, खुले तेल विक्री करणे बेकायदेशीर असल्याने अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईनंतर घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांनी ही विक्री पूर्णपणे बंद केली आहे. एका किरकोळ विक्रेत्याकडून दरमहा सुमारे ४०० ते ६०० लिटर खुले तेल विकले जात असल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगितले जाते..Leopard in Sangli : ईश्वरपुरात लोकवस्तीत घुसला बिबट्या; पाच तासांच्या थरारानंतर भुलीचं इंजेक्शन देऊन केलं जेरबंद, संभुआप्पा मठ परिसरात नेमकं काय घडलं?.लेबल नसलेले फरसाण गायबराज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यावर सुरू झालेल्या तपासणी मोहिमेचा परिणाम आता बाजारपेठेत दिसू लागला आहे. यापूर्वी नाशिक व कोपरगाव परिसरातील काही उत्पादकांकडून लेबल नसलेले फरसाण सिन्नर, इगतपुरी, येवला, निफाड, त्र्यंबकेश्वर, पेठ आणि सुरगाणा तालुक्यांतील दुकानांमध्ये विक्रीसाठी पाठविले जात होते. अनेक ठिकाणी एफएसएसएआय परवान्याशिवाय ही विक्री सुरू होती. आता मात्र त्याच फरसाणाची पॅकबंद, लेबलयुक्त आणि मुदत नमूद केलेली उत्पादने बाजारात उपलब्ध होत आहेत..FDA Raid Sinnar Milk Powder Seizure : सिन्नरच्या पुतळेवाडीत एफडीएची मोठी धाड! तब्बल 12 तास चालली कारवाई; भेसळीसाठीची 17 लाखांची दूध पावडर जप्त, 23 वर्षीय तरुण ताब्यात.पॅकिंगवर माहिती बंधनकारकअन्न सुरक्षा नियमांनुसार खाद्यतेलाच्या पॅकिंगवर ब्रँडचे नाव, उत्पादकाचा पत्ता, बेंच क्रमांक, पॅकिंगची तारीख, एफएसएसएआय परवाना क्रमांक आणि वजन नमूद करणे बंधनकारक आहे. तसेच, तेलाची विक्री केवळ शासनाने निश्चित केलेल्या प्रमाणित आकारांमध्येच करता येते. खुल्या तेलात पामतेल, खनिज तेल किंवा इतर स्वस्त व आरोग्यास अपायकारक पदार्थाची भेसळ होण्याची शक्यता अधिक असल्याने त्याच्या विक्रीवर बंदी आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पॅकबंद व प्रमाणित खाद्यपदार्थांचा वापर करण्याचे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.