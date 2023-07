UPSC Exam : यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी 298 विद्यार्थ्यांना ‘महाज्योती’कडून दीड कोटी

By

UPSC Exam : केंद्रीय लोकसेवा आयोग (नागरी सेवा) पूर्व परीक्षेचा निकाल १२ जूनला जाहीर झाला.

‘महाज्योती’मार्फत इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील यूपीएससी पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेसाठी ५० हजार अर्थसहाय्य करण्यासाठी ८ जुलैपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते. (For UPSC Mains Exam Preparation 1.5 crore from Mahajati to 298 students nashik news)

या लाभासाठी एकूण ३५६ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी योजनेचा लाभ घेण्यास ३१४ विद्यार्थी पात्र ठरले. पात्र ३१४ विद्यार्थ्यांपैकी २९८ विद्यार्थ्यांना रुपये ५० हजार त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात आले. ‘महाज्योती’ने आतापर्यंत एक कोटी ४९ लाख इतक्या निधीचे अर्थसहाय्य विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर वितरित केले आहे.

उर्वरित पात्र विद्यार्थ्यांनी बँक तपशील सादर केल्यावर निधी वितरित केला जाणार असल्याचे ‘महाज्योती’चे प्रकल्प व्यवस्थापक श्री. शिरसाठे यांनी कळविले आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूरमार्फत २०२३ या वर्षासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग (नागरी सेवा) पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या पात्र २९८ विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेसाठी प्रत्येकी रुपये ५० हजार याप्रमाणे एक कोटी ४९ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. ‘महाज्योती’चे प्रकल्प व्यवस्थापक कुणाल शिरसाठे यांनी ही माहिती दिली.