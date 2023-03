Nashik Agriculture News : देवळा येथील शेती कामकाजाची इटलीतील परदेशी पाहुण्यांना भुरळ!

खामखेडा (जि. नाशिक) : इटली देशातील शिष्टमंडळाच्या सदस्यांनी देवळा येथील प्रमोद मनोहर आहेर यांच्या कांदा, टरबूज, मका शेतीला भेट दिली.

या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीतील प्रयोग व पिकांचे त्यांनी कौतुक केले. यावेळी कांदा पिकांसह विविध फळबागा पाहून त्यांना उत्कृष्ट कामाची भुरळ पडली. (Foreign visitors from Italy are fascinated by agricultural work at Deola Nashik Agriculture News)

गुणवत्तापूर्ण शेतीमाल उत्पादन घेणाऱ्या देशांकडे शेतीमाल आयातदार देशांची विशेष लक्ष असते. याच पार्श्वभूमीवर इटली येथील शिष्टमंडळाने देवळा येथील प्रमोद आहेर यांच्या शेताला भेट देत शेतातील कांदा पिकातील उत्कृष्ट शेती कामकाज, हाताळणी व साठवणूक व्यवस्थापन कांदा चाळ पाहणी दौरा केला.

भारतीय कांद्याची चव, आकार यात वेगळेपण असल्याने शिष्टमंडळाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थेट क्षेत्रावर जाऊन कांदा लागवड व्यवस्थापन, लागवड पद्धत, सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर करून उत्पादकता वाढ यासंबंधी कामकाज अनुभवले.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

तसेच मका व्यवस्थापण, खत व्यवस्था आणि सोयाबिन यांच्या उत्पादन वाढीसाठी तसेच नविन तंत्रज्ञान यांची देवाणघेवाण केली.

या भेटीत इटली येथील शिष्टमंडळाने शेती कामकाजाची पाहणी केल्यानंतर त्यांचे आदरातिथ्य आहेर कुटुंबीयांनी केले.

यावेळी सत्कार करत अस्सल मराठमोळ्या खाद्यपदार्थांची मेजवानी त्यांना दिली. यावेळी राजीव पगार, प्रमोद आहेर, सम्राट वाघ, तुषार आहेर, शरद आहेर, विनोद आहेर, उत्तम आहेर, पंकज सावकार, शरद खैरनार उपस्थित होते.