बिबट्यांना 'जन्मठेप', बालकांचा बळी घेणाऱ्या ४ बिबट्यांबाबत वनविभागाचा मोठा निर्णय

नाशिकमध्ये लहान मुलांचा बळी घेणाऱ्या चार बिबट्यांना कायमचं कैदेत ठेवण्याचा निर्णय वनविभागाने घेतला आहे. वडनेर दुमाला इथं हल्ला करणारे दोन बिबटे आणि सिन्नर वनपरिक्षेत्रातील दोन बिबटे अशा चार बिबट्यांना वनविभागानं जेरबंद केलंय. त्यांना आयुष्यभरासाठी कैदेत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या चार बिबट्यांशिवाय इतर १० पेक्षा जास्त बिबट्यांनाही वनविभागानं जेरबंद केलं होतं. त्यांना पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आलंय. तर चार बिबटे मोहदरी वनोद्यानातील पिंजऱ्यात जेरबंद आहेत..वडनेर दुमाला इथं पिंपळगाव खांब रेंज रोडवर ३ वर्षीय आयुष भगत याच्यावर एका बिबट्यानं हल्ला केला होता. या हल्ल्याच्या घटनेनंतर दीड महिन्यानंतर आणखी एका ठिकाणी बिबट्यानं दोन वर्षांच्या चिमुकल्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यांमध्ये दोन्ही चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला होता..Khandala : सातारा-पुणे मार्गावर भरधाव ट्रकची अनेक वाहनांना धडक, ट्रकचालक फरार.आयुष भगत याच्यावर हल्ल्याच्या घटनेनंतर नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. त्याचा अहवाल वनविभागाला मिळाला. यानंतर आयुषवर हल्ला करणारा बिबट्या कोणता याची ओळख वनविभागाने पटवली. त्या बिबट्याला स्वतंत्र पिंजऱ्यात ठेवलं असून आर्टिलरीत चिमुकल्यावर हल्ला करणारा बिबट्यासुद्धा म्हसरुळ ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटरमधल्या पिंजऱ्यात आहे..बिबट्यांच्या हल्ल्यानंतर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाअंतर्गत स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आलीय. या समितीकडे रेस्क्यू केलेल्या बिबट्यांची माहिती पाठवलीय. समिती यासंदर्भात ज्या सूचना देईल त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचं वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. गेल्या चार महिन्यात नाशिक तालुक्यात २२ बिबट्यांना जेरबंद करण्यात आलंय. यातील काही बिबट्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडलं असून गेल्या दोन आठवड्यात जेरबंद केलेले बिबटे अजूनही पिंजऱ्यात आहेत..