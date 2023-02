Gram Panchayat Election : ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या खर्चाचा विसर; मुदत संपूनही पुढाऱ्यांचा प्रतिसाद नाही

नाशिक : जिल्ह्यात १४ तालुक्यांतील १९६ ग्रामपंचायतींच्या १८ डिसेंबरला सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. निवडणूक लढलेल्या चार हजार ७२ उमेदवारांना निवडणूक खर्च सादर करण्यासाठी १९ जानेवारी शेवटची मुदत होती. मात्र मुदत संपून महिना उलटूनही जिल्हा यंत्रणेकडे माहिती आलेली नाही. (Forget cost of Gram Panchayat elections no response from leaders even after deadline nashik news)

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

जिल्ह्यात १४ तालुक्यांतील इगतपुरी-२, कळवण-१६, चांदवड-३५, त्र्यंबकेश्वर-१, दिंडोरी-६, देवळा-१३, नांदगाव-१५, नाशिक-१४, निफाड-२०, पेठ- १, बागलाण-४१, येवला-७, सिन्नर तालुक्यातील १२ ग्रामपंचायतींचा समावेश होता.

यात चार हजार ७२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. त्यापैकी तीन हजार ४७६ उमेदवार सदस्य पदासाठी, तर ५९७ उमेदवार सरपंच पदासाठी निवडणूक रिंगणात होते. १८ डिसेंबरला झालेल्या निवडणुकीचा निकाल २१ डिसेंबरला लागल्यानंतर ३० दिवसांत उमेदवारांनी निवडणूक खर्च सादर करणे अनिवार्य होते;

परंतु अनेक उमेदवारांनी तो सादर केला नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे १९ जानेवारीच्या आत खर्च सादर न करणारे उमेदवार भविष्यात निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवले जातील, असा इशारा उपजिल्हाधिकारी (पूनर्वसन) नितीन गावंडे यांनी दिला होता. त्यामुळे मुदतीत निवडणूक खर्च सादर न करणाऱ्या उमेदवारांवर काय कारवाई होणार याकडे लक्ष लागून आहे.