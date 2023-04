Nashik Leopard Attack : नरभक्षक बिबट्याला जेरबंद करा अन्यथा.... वन विभागाचे जवान तैनात!

Nashik Leopard Attack : एखाद्या युद्धभूमीवर लष्कराचे जवान जसे सज्ज होतात तशीच काही सज्जता त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील पिंपळद, बाह्मणवाडे, शिरसगाव, धुमोडी, गणेशगाव,तळवाडे या गावामध्ये सद्या बघायला मिळत आहे. (four team system of forest department is ready with weapons to catch leopard nashik news)

दोन चिमुकल्या मुलींना ठार करुन उच्छाद मांडणाऱ्या बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी वन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी अशी पंचवीस ते तीस जणांची कुमक गेल्या आठ दिवसांपासून डोळ्यात तेल घालून पहारा देत आहेत.

तीन ड्रोनच्या सहाय्याने बिबट्याचा शोध घेतला जात असून सतरा ठिकाणी अद्यावत असे पिंजरे बसवण्यात आले आहे. २५ ठिकाणी कॅमेरे बसवण्यात आले आहे. वन विभागाने बिबट्याला पकडण्यासाठी यंत्रणा उभारल्याने वरील परिसरातील ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला आहे.

बिबट्याची भीती कमी होण्यास मदत झाली आहे यंत्रणा कमालीची सज्ज असतानाही अद्याप बिबट्याचा ठाव ठिकाणा लागत नाही. तप्त उन्हात आणि अवकाळीच्या वातावरणातही वन खात्याने हार मानलेली नाही. नेटाने निगराणी चालू ठेवल्याची माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी विवेक भदाणे यांनी दिली.

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात बिबट्याच्या सुळसुळाटाने त्रस्त झालेल्या ग्रामस्थांच्या जोरदार तक्रारीने वन खात्याचे तसेच वन मंत्र्यांचे दरवाजे ठोठावल्याने वरील यंत्रणेची सज्जता झाली आहे. जवळपास वर्षभरात बिबट्याच्या हल्ल्यात चौघे बालक बळी गेले होते. आठवड्यात पिंपळद येथे बालिकेचा बळी गेल्यानंतर ग्रामस्थांनी जोरदार उठाव केला होता.

बिबट्याला जेरबंद किंवा ट्रॅक्युलाईज करा प्रशासनाचे आदेश

नरभक्षक बिबट्याला पिंजऱ्यात कैद करा किंवा टॅक्यूलाईज करण्याचे जिल्हाप्रशासनाचे आदेश आहे. जर दोन्हीही पर्याय फसल्यास शूटआउटचा पर्याय असल्याने तीन दिवसात बिबट्या जेरबंद न झाल्यास अगर गनने बेशुद्ध न झाल्यास शूटआउटच्या आदेश होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्र्यंबकेश्वर वन विभागाचे जवान आणि इको फौंडेशनचे स्वयंसेवक तळ ठोकून आहेत.

सद्यस्थितीत चार पथके बिबट्याचा शोध घेत आहेत. सहा एप्रिलपासून वन अधिकारी कर्मचारी तळ ठोकून आहेत. इथेच त्यांनी आपला तंबू ठाकला आहे. बिबट्याला बेशुद्ध करण्यासाठी एक्स कॅलिबर, न्यूडार्ट टेली इंजेक्ट या बंदुका,ब्लो पाईप सज्ज आहे, तर स्वरक्षणासाठी SLR 9 MM गन ही ठेवण्यात आली आहे. बिबट्याला शूट आऊट करण्याची मागणी यापूर्वी झालेली आहे.