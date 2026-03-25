Ashok Kharat: ‘कर्मकांडां’ची लांबलचक यादी! नाशिकचा भोंदू बाबा इंटरनेटवर ट्रेंडिंग; अशोक खरात केसने गाठली गुगल टॉप सर्च कॅटेगरी

महाराष्ट्रातील नाशिकचा कुख्यात ढोंगी बाबा अशोक खरात याच्या काळ्या कृत्यांची यादी वाढतच चालली आहे. एकामागून एक होणारे नवनवीन खुलासे खरातच्या अधःपतनाची खोली उघड करत आहेत. विविध विधींची यादी इतकी मोठी आहे की, लोक गूगलवर त्याचा मोठ्या प्रमाणावर शोध घेत आहेत. यामुळेच ढोंगी बाबा अशोक खरात प्रकरणाने आता सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर खळबळ उडवून दिली आहे. .गेल्या ७२ तासांत, हे प्रकरण गूगलवर सर्वाधिक शोधल्या जाणाऱ्या विषयांपैकी एक बनले आहे. वाढत्या उत्सुकतेमुळे, हे प्रकरण पटकन सर्वाधिक शोधल्या जाणाऱ्या श्रेणीत अव्वल स्थानी पोहोचले. गुगल ट्रेंड्सच्या डेटानुसार, या प्रकरणाचे वर्गीकरण 'ब्रेकआउट' म्हणून करण्यात आले आहे. म्हणजेच एखाद्या विषयासाठीच्या शोधांमध्ये अचानक प्रचंड वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, १७ मार्चपर्यंत अशोक खरात यांचे नाव सर्च ट्रेंड्समध्ये कुठेही दिसत नव्हते, परंतु अवघ्या तीन दिवसांत, २० मार्च रोजी त्याचा सर्च स्कोअर १०० पर्यंत पोहोचला..Ajit Pawar: ''अशोक खरातच्या माध्यमातून अजित पवारांच्या घराबाहेर काळी जादू..'', कुणाचा हात? रोहित पवारांनी सांगितला घटनाक्रम.हा कल २३ मार्चपर्यंत कायम राहिला, ज्यामुळे या विषयात लोकांची रुची वाढत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. प्रादेशिक स्तरावर, नाशिकमध्ये सर्वाधिक शोध घेण्यात आले, त्याखालोखाल छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई आणि पुणे यांसारख्या प्रमुख शहरांचा क्रमांक होता. शोध पद्धती पाहता, '58 व्हिडिओ', 'खरात न्यूज' आणि 'पार्श्वभूमी' यांसारखे कीवर्ड सर्वाधिक ट्रेंडिंग आहेत..Ashok Kharat Fraud : अशोक खरात की लक्ष्मण? नाशिकच्या भोंदूबाबाचा खरा चेहरा समोर; दहावी मार्कशीटमधील 'या' आकड्यांनी उडाली खळबळ, कसं बदललं नाव?.यावरून असे दिसून येते की, लोकांना केवळ प्रकरणातील ताज्या घडामोडींमध्येच रस नाही, तर व्हिडिओंबद्दल आणि आरोपीच्या पार्श्वभूमीबद्दल माहिती मिळवण्यातही रस आहे. एकंदरीत, अशोक खरात प्रकरण आता केवळ एक स्थानिक मुद्दा राहिलेला नाही, तर ते राज्यभरातील चर्चेचा विषय बनले आहे. इंटरनेटवरील शोध आणि सोशल मीडियावरील चर्चांमधील वाढ हे स्पष्टपणे दर्शवते की, या प्रकरणाबद्दलची लोकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.