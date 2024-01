A suspect who has been absconding for eight months in the crime of murder and the sword recovered from him. Along with Unit One Police Inspector Vijay Dhamal and team. esakal

नाशिक Nashik Crime News : खुनाच्या गुन्ह्यातील फरार संशयिताला अटक; सिनेस्टाईल पाठलाग आडगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गॅरेज काम करणार्याच्या खून प्रकरणी गेल्या आठ महिन्यापासून फरार असलेल्या मुख्य संशयितास गुन्हेशाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने अटक केली.