Nashik News: पैसे थांबले...मुलांचं आयुष्य अडकलं! क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन अनुदान रखडले; राज्यातील एकल मातांची मुले अडचणीत

-प्रशांत कोतकर नाशिक : राज्यात एकल मातांच्या पाल्यांसाठी आधार ठरणाऱ्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचे अनुदान महिनोन्महिने रखडल्याने हजारो कुटुंबांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढावले आहे. अनुदान वेळेवर न मिळाल्यामुळे मुलांचे शिक्षण, पोषण आणि दैनंदिन गरजा भागवताना एकल मातांना अक्षरशः नातेवाइकांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

फत्तेपूर (ता. जामनेर, जि. जळगाव) येथील अपर्णा प्रवीण धांडे यांच्या पतीचे अपघाती निधन झाले. घरकाम करून दोन मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या अपर्णांसाठी बालसंगोपन योजनेचे अनुदान हा एकमेव आधार होता. मात्र सप्टेंबर २०२५ नंतर एकही हप्ता खात्यात जमा झालेला नाही. एक मूल पहिलीत, तर दुसरे तिसरीत शिकत असून, अनुदान थांबल्याने दर्जेदार शिक्षण देणे अशक्य होत चालल्याचे त्या सांगतात.

अकोले येथील मंगल शशिकांत भांगरे यांची स्थितीही वेगळी नाही. २०२१ मध्ये कोरोनाच्या लाटेत पतीचे निधन झाले. मुलगी तिसरीत शिकते, तर मुलगा अजून अंगणवाडीत आहे. शिवणकाम करून संसार चालवताना जानेवारी-फेब्रुवारी २०२५ मध्ये एकदाच अनुदान मिळाले, त्यानंतर मात्र वर्षभर एकही रुपया जमा झालेला नाही.

परिणाम थेट मुलांवरबालसंगोपनाचे पैसे केवळ मदत नाहीत, ते म्हणजे शाळेची फी, वह्या-पुस्तकं, पोषण आणि शिक्षणात टिकून राहण्याची संधी. अनुदान रखडल्याने एकल मातांच्या आयुष्यात तडजोडींची साखळी सुरू झाली आहे. कधी जेवणावर, कधी शिक्षणावर, तर कधी स्वाभिमानावर. अनुदान वर्षभर थांबले असेल, तर राज्यात हजारो एकल मातांच्या पाल्यांची अवस्था काय असेल? योजना कागदावर चालू असतील; पण अनुदान थांबलं की मुलांचं भविष्य थांबतं, हे वास्तव सरकार कधी ओळखणार? असा सवाल शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

वेळेवर पैसे आले नाहीत की मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत मागावी लागते.स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवल्या, आता मुलांसाठीही तडजोड करावी लागते.- अपर्णा धांडेदररोजचा खर्च भागवणंही कठीण होत चाललंय. मुलं लहान असल्याने पूर्ण वेळ नोकरी शक्य नाही.- मंगल भांगरे.