नाशिक

Nashik Leopard : गडकरी चौकात बिबट्याची दहशत! पहाटे साडेचारला थेट विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयात दर्शन; सीसीटीव्हीत कैद

Leopard Spotted Near Police IG Office in Nashik : नाशिकमधील जुने नाशिक येथील गडकरी चौक परिसरात विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयाच्या आवारात शुक्रवारी पहाटे बिबट्याचे दर्शन झाले. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाली असून, वन विभाग आणि पोलिसांनी बिबट्याचा शोध घेतला.
Leopard

Leopard

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: गडकरी चौक परिसरातील विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालय आणि शासकीय निवासस्थान परिसरात बिबट्याचे शुक्रवारी (ता. १२) पहाटे साडेचारला दर्शन झाले. संबंधित घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. पोलिस आणि वन विभागाकडून कार्यालय, निवासस्थान, त्यामागील पोलिस उपायुक्त कार्यालय आणि वन विभाग कार्यालय आवारात सर्च ऑपरेशन करण्यात आले; परंतु बिबट्या आढळून आला नाही.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Leopard
animal
cctv
cctv footage
Wildlife
Forest department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com