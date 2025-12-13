Nashik Leopard : गडकरी चौकात बिबट्याची दहशत! पहाटे साडेचारला थेट विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयात दर्शन; सीसीटीव्हीत कैद

जुने नाशिक: गडकरी चौक परिसरातील विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालय आणि शासकीय निवासस्थान परिसरात बिबट्याचे शुक्रवारी (ता. १२) पहाटे साडेचारला दर्शन झाले. संबंधित घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. पोलिस आणि वन विभागाकडून कार्यालय, निवासस्थान, त्यामागील पोलिस उपायुक्त कार्यालय आणि वन विभाग कार्यालय आवारात सर्च ऑपरेशन करण्यात आले; परंतु बिबट्या आढळून आला नाही. .शुक्रवारी पहाटे साडेचारच्या सुमारास गडकरी चौक येथील विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयात नियुक्तीस असलेले पोलिस अंमलदार नीलेश कडाळे यांना कार्यालयाच्या आवारात बिबट्या दिसला. त्यांनी पोलिस नियंत्रण कक्ष आणि वरिष्ठांना माहिती दिली. वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पोलिस, वन्यप्राणी बचाव पथक, रेस्क्यू नाशिक डिव्हिजन, शहर पोलिसांचे श्वान पथक (गुगल श्वान) घटनास्थळी दाखल झाले..सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली असता त्यात बिबट्या दिसून आला. त्यानंतर थर्मल ड्रोन, तसेच श्वान पथकाच्या मदतीने अधिकारी, कर्मचारी यांनी विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालय, शासकीय निवासस्थान परिसर पिंजून काढला..तसेच शहर पोलिस उपायुक्त कार्यालय, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) नाशिक कार्यालयाच्या परिसरात शोधमोहीम राबविण्यात आली. परंतु मोहिमेत बिबट्या आढळून आला नाही. तत्पूर्वी बिबट्या विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयात प्रवेश करण्यापूर्वी कार्यालयासमोरील आइस फॅक्टरीमधून, सोहेल बेग यांच्या बंगल्याच्या भिंतीवरून उडी मारून फिरताना आढळला. अशा प्रकारचे चित्र सीसीटीव्हीत दिसून आले. .दरम्यान कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर कर्तव्यावर असलेले पोलिस कर्मचारी नीलेश कडाळे यांच्या अवघ्या चार फुटांवर बिबट्या होता. त्यांनी त्यांच्याजवळील बंदूक घेण्यासाठी हात पुढे केला असता, टेबलाचा आवाज झाल्याने बिबट्याने कार्यालयाच्या मागील बाजूस धूम ठोकली. त्यानंतर घटनास्थळी दाखल झालेल्या वन विभाग आणि पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांनी त्याचा शोध घेतला. घडलेल्या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे..नागरी वस्तीत बिबट्याचा वावरनागरी वस्तीत बिबट्याचा वावर वाढला असून, गेल्या काही दिवसांत अनेक घटना घडल्या आहेत. शुक्रवारी चारही बाजूंनी नागरी वस्तीने वेढलेल्या गडकरी चौकातील बंगले आणि शासकीय कार्यालय, तसेच रस्त्यावर त्याचा वावर आढळून आला. परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. बिबट्याचा शोध घेऊन त्याला जेरबंद करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..वन विभागाचे आवाहननागरिकांनी परिसरात वावरताना दक्षता घ्यावी. विशेष करून लहान मुलांची काळजी घ्यावी. सायंकाळी अथवा रात्री एकटे बाहेर पडू नये. कुठेही वन्य प्राण्यांचा वावर आढळून आल्यास तत्काळ वन विभागाशी संपर्क साधावा..Leopard Caught : जवळे येथे सलग दुसऱ्या दिवशी बिबट्या जेरबंद.बिबट्या आणि माझी एकनजर झाली. मी हालचाल केली असती, तर कदाचित त्याने झडप घातली असती. त्यानंतर बंदूक घेण्यासाठी हात पुढे केला असता आवाजामुळे बिबट्याने कार्यालयाच्या मागे धूम ठोकली. तत्काळ पोलिस नियंत्रण कक्षात माहिती दिली.- नीलेश कडाळे, प्रत्यक्षदर्शी पोलिस अंमलदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.