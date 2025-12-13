नाशिक

Nashik News : 'गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार' अभियानाची व्याप्ती वाढवा! प्रत्येक तालुक्यात प्रभावी जनजागृतीचे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

Objectives of Galmukt Dharan–Galyukt Shivar Yojana : नाशिकमध्ये 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील. यावेळी त्यांनी या अभियानाची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी प्रभावी जनजागृती करण्याचे आणि उद्योगांकडून सामाजिक दायित्व (CSR) निधी मिळवण्याचे निर्देश दिले.
नाशिक: धरणांची साठवण क्षमता वाढविणे आणि काढलेला गाळ शेतजमिनींना सुपीक करण्यासाठी उपलब्ध करणे हा गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या अभियानाची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात प्रभावी जनजागृती करावी, असे स्पष्ट निर्देश अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांनी दिले.

