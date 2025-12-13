Nashik News : 'गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार' अभियानाची व्याप्ती वाढवा! प्रत्येक तालुक्यात प्रभावी जनजागृतीचे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

नाशिक: धरणांची साठवण क्षमता वाढविणे आणि काढलेला गाळ शेतजमिनींना सुपीक करण्यासाठी उपलब्ध करणे हा गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या अभियानाची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात प्रभावी जनजागृती करावी, असे स्पष्ट निर्देश अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांनी दिले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता. १२) जलसंधारण विभागाच्या योजना व गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियानाच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी रा. ही. झुरावत, लघुपाटबंधारे विभागाचे जलसंधारण अधिकारी ओमकार पाचपिड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हर्शल नेहते, महापालिकेचे उपअभियंता टी. पी. दप्तरे, रोजगार हमी योजनेचे एस. डी. तुपलोंढे, प्रकल्प समन्वयक गणेश शिंदे यांसह सर्व तालुका जलसंधारण अधिकारी उपस्थित होते..पाटील म्हणाल्या, की धरण क्षेत्रालगतच्या गावांतील शेतकऱ्यांना योजनेची सविस्तर माहिती दिल्यास अधिकाधिक गाळ शेतीत वापरला जाईल. यामुळे धरणांची उपयुक्त साठवण क्षमता वाढण्यास मदत होईल. खोदण्यात आलेल्या व वितरित केलेल्या गाळाचा रोज ताळेबंद ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. गाळ काढणी पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम काम अहवालास ग्रामसभेची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियान २.०, मृद व जलसंधारण प्रत्यक्ष कामांची पडताळणी, जलशक्ती अभियान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन, पाणलोट विकास घटक २.० आदी योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला..Pune News : ‘यशवंत’च्या जमीन खरेदी-विक्रीला स्थगिती; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.संघटनांची संयुक्त बैठक घ्यावी : पाटीलगाळमुक्त धरण योजनेतील कामांसाठी आवश्यक सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) मिळविण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, ‘निमा’, ‘आयमा’, ‘एमआयडीसी’ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देशही अपर जिल्हाधिकारी पाटील यांनी दिले. तसेच जिल्ह्यात दोन वर्षांपूर्वी झालेली कामे, यंदाच्या वर्षातील प्रस्तावित प्रकल्प, प्रगतिपथावरील आणि पूर्ण झालेली कामे यांचे अद्ययावत अहवाल संबंधित यंत्रणांनी तातडीने सादर करावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.