नाशिक

Nashik Police : गणेशोत्सव आणि बकरी ईदसाठी नाशिकमध्ये पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

Overview of Nashik Police Security Measures : नाशिक पोलिसांनी गणेशोत्सव व बकरी ईद दरम्यान शहर आणि ग्रामीण भागात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला, गर्दी नियंत्रणासाठी सीसीटीव्ही व फौजफाटा सज्ज.
Police
Policeesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शहर-जिल्ह्यात बुधवारी (ता. २७) लाडक्या गणरायाची घरोघरी प्रतिष्ठापना होणार आहे. त्यामुळे आगामी दहा दिवस शहर-जिल्ह्यात भाविकांमध्ये उत्साह राहणार आहे. तर याच दरम्यान बकरी ईदही आहे. त्यामुळे यादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घड नये, शहर-जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी शहर आणि ग्रामीण पोलिस दलाकडून कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. गुन्हे शाखा व गोपनीय विभागाकडून सार्वजनिक व गर्दीच्या ठिकाणी करडी नजर ठेवली जात आहे. यासाठी अतिरिक्त फौजफाटाही सज्ज आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
festival
Bakari Eid
Ganesh Chaturthi
Ganesh Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com