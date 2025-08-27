Nashik Police : गणेशोत्सव आणि बकरी ईदसाठी नाशिकमध्ये पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

नाशिक: शहर-जिल्ह्यात बुधवारी (ता. २७) लाडक्या गणरायाची घरोघरी प्रतिष्ठापना होणार आहे. त्यामुळे आगामी दहा दिवस शहर-जिल्ह्यात भाविकांमध्ये उत्साह राहणार आहे. तर याच दरम्यान बकरी ईदही आहे. त्यामुळे यादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घड नये, शहर-जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी शहर आणि ग्रामीण पोलिस दलाकडून कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. गुन्हे शाखा व गोपनीय विभागाकडून सार्वजनिक व गर्दीच्या ठिकाणी करडी नजर ठेवली जात आहे. यासाठी अतिरिक्त फौजफाटाही सज्ज आहे. .शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीत आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महिनाभरापासून बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आलेले होते. त्यानुसार, भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांसह शांतता समिती पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. आयुक्तांनी गणेश मंडळांना उत्सवाला कोणतेही गालबोट न लावता पार पाडण्याचे आवाहन करतानाच कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन केले..याच प्रमाणे, नाशिक ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातही पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आलेला आहे. ग्रामीणचे अपर अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, तर मालेगावरचे अपर अधीक्षक तेगबिर सिंधू यांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. जिल्ह्यात ‘एक गाव-एक गणपती’ अभियानासाठी पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी आवाहन केले आहे. जिल्ह्यातील संवेदनशील गावांमध्ये ग्रामीण पोलिसांकडून करडी नजर ठेवली जात आहे..ग्रामीण पोलिस बंदोबस्तपोलिस अधीक्षक- एकअपर अधीक्षक- दोनउपअधीक्षक- आठनिरीक्षक/सहायक निरीक्षक/उपनिरीक्षक- ८०अंमलदार- अडीच हजारहोमगार्ड- दीड हजारदंगल नियंत्रण पथक (आरसीपी)- पाच तुकड्याराज्य राखीव दल (एसआरपीएफ)- तीन तुकड्या.दृष्टिक्षेपातगुन्हे शाखेच्या पथकांकडून साध्या वेशात गर्दीत गस्तसार्वजनिक व गर्दीच्या ठिकाणी करडी नजरशहर-जिल्ह्यातील संवेदनशील गाव-शहरात अतिरिक्त बंदोबस्तधार्मिक स्थळांबाहेर फिक्स पॉइंटसराईत गुन्हेगार, टवाळखोरांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई.ईद-ए-मिलाददरम्यान, येत्या ५ सप्टेंबरला ईद-ए-मिलाद आहे. यानिमित्ताने मुस्लिम बांधवांकडून मिरवणुका काढण्यात येतात. तर ६ सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशी असून, शहरासह जिल्ह्यात विसर्जन मिरवणुका असतात. या दोन्ही सण-उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहर व ग्रामीण पोलिस यंत्रणेने सतर्कता बाळगत कडेकोट पोलिस बंदोबस्तासह फौजफाटा तैनात केला आहे..शहर पोलिस बंदोबस्तपोलिस उपायुक्त- चारसहायक आयुक्त- पाचपोलिस निरीक्षक- ४०सहायक/उपनिरीक्षक- १३०परिविक्षाधीन उपनिरीक्षक- ३७अंमलदार- २,२००महिला अंमलदार- ३००लोहमार्ग पोलिस अंमलदार- २५पुरुष होमगार्ड- १,१००महिला होमगार्ड- २५०आरसीपी- दोन तुकड्याएसआरपीएफ- एक तुकडीसीआरपीसी- एक तुकडी.Ganesh Festival 2025 : मावळातील ढोलपथकांचा राज्यभर ‘गजर’, वादक सज्ज; शहरवासीयांना पारंपरिक वाद्यांची भुरळ .पोलिस आयुक्तालय हद्दीत गणेशोत्सव आणि बकरी ईद एकाच आठवड्यात येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांसह प्रत्येक नागरिकाने दक्षता बाळगावी.- किरणकुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त, शहर गुन्हे शाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.