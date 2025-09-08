Nashik Ganesh festival : नाशिककरांचा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला भरघोस प्रतिसाद; मागील वर्षापेक्षा २० हजार अधिक मूर्तींचे दान

नाशिक: पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या महापालिकेच्या उपक्रमांतर्गत श्री गणेशमूर्ती थेट नदी पाण्यात विसर्जित न करता दान करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार या वर्षी दोन लाख २६ हजार १७७ मूर्ती भाविकांनी महापालिकेच्या मूर्ती संकलन केंद्राकडे दिल्या. मागील वर्षी एकूण दोन लाख पाच हजार ८५४ मूर्तींचे संकलन करण्यात आले. .पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने व जलप्रदूषण टाळण्यासाठी श्री मुर्ती दान व निर्माल्य दानाचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले होते. अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी आवाहनाला नाशिककरांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. एकूण दोन लाख २६ हजार १७७ मूर्तींचे संकलन करण्यात आले. .मागील वर्षांपेक्षा २०३२३ अधिक मुर्ती दान करण्यात आल्या. गणेश विर्सजनासाठी महापालिकेने २९ नैसर्गिक तर ५६ कृत्रिम तळांच्या ठिकाणांची यादीही जाहीर केली होती. सहा विभागांपैकी पंचवटी विभागातून यंदाही सर्वाधिक ९० हजार २६९ मूर्तींचे संकलन करण्यात आले. पश्चिम विभागातून सर्वात कमी ११ हजार ३२८ मूर्तींचे संकलन झाले..निर्माल्य संकलनात यंदाही वाढ२०२३ मध्ये १५३.१५५ टन निर्माल्याचे संकलन करण्यात आले. २०२४ मध्ये १७४.७८०टन निर्माल्य संकलन झाले. यंदा १७६.५७५ टन निर्माल्य संकलित करण्यात आले. पीओपी मूर्ती विघटनासाठी घरच्या घरी विसर्जनाकरिता ७२५ किलो अमोनियम बायकॉर्बोनेट पावडरचे वाटप करण्यात आले..Igatpuri News : इगतपुरीत गणेशविसर्जन मिरवणुकीपूर्वी पोलिसांनी खड्डे बुजवून सुरक्षितता वाढवली.गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक मूर्तींचे संकलन झाले आहे. महापालिकेच्या पर्यावरणपूरक श्री गणेशोत्सवाला वर्षागणिक प्रतिसाद वाढत आहे.- अजित निकत, संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.