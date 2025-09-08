नाशिक

Nashik Ganesh festival : नाशिककरांचा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला भरघोस प्रतिसाद; मागील वर्षापेक्षा २० हजार अधिक मूर्तींचे दान

Environmental Initiatives for Ganesh Festival Gain Momentum in Nashik : नाशिक महानगरपालिकेच्या पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव अभियानाला नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. यंदा दोन लाख २६ हजारहून अधिक गणेशमूर्तींचे दान करण्यात आले. या उपक्रमामुळे जलप्रदूषण टाळण्यास मदत झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या महापालिकेच्या उपक्रमांतर्गत श्री गणेशमूर्ती थेट नदी पाण्यात विसर्जित न करता दान करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार या वर्षी दोन लाख २६ हजार १७७ मूर्ती भाविकांनी महापालिकेच्या मूर्ती संकलन केंद्राकडे दिल्या. मागील वर्षी एकूण दोन लाख पाच हजार ८५४ मूर्तींचे संकलन करण्यात आले.

