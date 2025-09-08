Ganesh Visarjan : गणेश विसर्जनाला गालबोट; उत्तर महाराष्ट्रात मृत्यू व बेपत्ता प्रकरणं

नाशिक: उत्तर महाराष्ट्रात एकीकडे गणेश विसर्जन शांततेत सुरू असताना दुसरीकडे या सोहळ्याला गालबोट लागले. जळगाव जिल्ह्यात विसर्जनावेळी बुडाल्याने एकाचा मृत्यू झाला असून, दोघे वाहून गेले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात दोघांचा मृत्यू, तर दोन जण वाहून गेले. बुडालेल्या तिघांचे मृतदेह सापडले असून, वाहून गेलेल्या चौघांचा शोध सुरू आहे. धुळे जिल्ह्यात विसर्जनाहून परत येत असताना झालेल्या अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. .नाशिक जिल्ह्यात लाडक्या गणरायाला भावपूर्ण निरोप देत असताना सदरवाडी (ता. सिन्नर) धरणात सुंदरलाल लिलहारे (वय ३७, रा. पास्ते) यांचा विसर्जनावेळी बुडून मृत्यू झाला. दुसऱ्या घटनेत देसराणे (ता. कळवण) येथील रहिवासी दिनेश बाबूराव राजभोज (३९) पुनंद नदीत गणपती विसर्जनासाठी गेले असताना फरशीवरून पाय घसरून पडल्याने मृत्यू झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली..नाशिक शहरात आनंदवली पुलाजवळ प्रवीण शांताराम चव्हाण (रा. सातपूर कॉलनी) गोदावरी नदीच्या प्रवाहात वाहून गेले. महापालिकेचे अग्निशमन दल व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या आपदा मित्रांच्या पथकामार्फत रविवारी (ता. ७) चव्हाण यांचा शोध घेतला जात होता. दरम्यान, गोवर्धन शिवारात (ता. नाशिक) विष्णू डगळे (३४, रा. गंगापूर) हे गोदावरी नदीत वाहून गेल्याची घटना घडली. त्यांचा शोध घेतला जात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या दुर्दैवी घटनांबाबत जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..जळगावात एकाचा मृत्यूजळगाव ः जिल्ह्यात विसर्जनादरम्यान दोन तरुण नदीपात्रात, तर एक तलावात बुडाला. पैकी तलावात बुडालेल्या मनुदेवी येथील तरुणाचा मृतदेह सापडला असून, जळगावातील दोघे बेपत्ता आहेत. त्यांचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, येथे यंदा मिरवणूक १८ तास चालली. ममुराबाद येथील कोळी कुटुंबीय निमखेडी शिवारातील गिरणा नदीकाठी विसर्जनासाठी आले असताना गणेश गंगाधर कोळी (वय २५) मूर्ती घेऊन नदीपात्रात उतरला. पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने वेगवान प्रवाहात गणेश कोळी वाहून बेपत्ता झाला. दुसऱ्या घटनेत गिरणा पंपिंग भागातही राहुल सोनार (रा. कोल्हे हिल्स, जळगाव) गिरणा नदीत वाढलेल्या पाण्यात वाहून गेला..मनुदेवी तलावात तरुण बुडालायावल : श्रीक्षेत्र मनुदेवी परिसरातील पाझर तलावात शनिवारी (ता. ६) तरुण बेपत्ता झाला होता. त्याचा मृतदेह रविवारी (ता. ७) सकाळी अकराला मिळून आला. खालकोट या आदिवासी वस्तीवरील तरुण विसर्जन करीत असताना रोहिदास शिवराम लहानगे (वय ४२) पाय घसरून तलावात बेपत्ता झाला. सायंकाळी अंधार पडल्याने त्याला शोधता आले नाही. रविवारी सकाळी कोळन्हावी परिसरातील पट्टीच्या पोहणाऱ्या तरुणांना त्याचा मृतदेह आढळला. याबाबत यावल पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. हवालदार किशोर परदेशी तपास करीत आहेत..Pune Viral : पुण्यात गणपती विसर्जनाला पैशांचा पाऊस; पाचशे, शंभरच्या नोटांचा खच, पैसे उचलायला भाविकांची झुंबड उडाली अन् पुढे जे झालं....दृष्टिक्षेपात गणेश विसर्जननाशिकमध्ये ढोल-ताशांचा १४ तास दणदणाटशनिवारी (ता. ६) सकाळी ११ वाजून ३४ मिनिटांनी सुरू झालेल्या मिरवणुकीचा मध्यरात्री १ वाजून १८ मिनिटांनी समारोपप्रथमच मध्यरात्री बारानंतर पारंपरिक वाद्यवादनाला परवानगीसंवेदनशील भागातून वेळेत निर्विघ्न, शांततेत मिरवणूक मार्गस्थमिरवणूक मार्गाकडे जाणाऱ्या सर्व प्रमुख मार्गांवर बॅरिकेटिंग, वाहनांचा मज्जावडीजे आणि लेझर लाइटला बंदी असतानाही मंडळांकडून वापरमहिला भाविक मोठ्या संख्येने संगीताच्या तालावर थिरकल्याबहुतांश मंडळांबरोबर ढोल-ताशापथकांचा होता सहभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.