Ganesh Visarjan : गणेश विसर्जनाला गालबोट; उत्तर महाराष्ट्रात मृत्यू व बेपत्ता प्रकरणं

Tragic Incidents During Ganesh Visarjan in North Maharashtra : गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीत मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी झाले होते. नाशिकमध्ये ढोल-ताशांच्या गजरात आणि उत्साहात मिरवणूक काढण्यात आली. अनेक गणेश मंडळांनी पारंपरिक वाद्यांचा वापर करत बाप्पाला निरोप दिला. मात्र, विसर्जनावेळी झालेल्या अपघातांमुळे या आनंदाला गालबोट लागले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: उत्तर महाराष्ट्रात एकीकडे गणेश विसर्जन शांततेत सुरू असताना दुसरीकडे या सोहळ्याला गालबोट लागले. जळगाव जिल्ह्यात विसर्जनावेळी बुडाल्याने एकाचा मृत्यू झाला असून, दोघे वाहून गेले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात दोघांचा मृत्यू, तर दोन जण वाहून गेले. बुडालेल्या तिघांचे मृतदेह सापडले असून, वाहून गेलेल्या चौघांचा शोध सुरू आहे. धुळे जिल्ह्यात विसर्जनाहून परत येत असताना झालेल्या अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू झाला आहे.

