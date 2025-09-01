Nashik Ganeshotsav : नाशिकमध्ये गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला; देखावे पाहण्यासाठी उसळली विक्रमी गर्दी

नाशिक: गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोचला असून, रविवारी (ता. ३१) सुटीनिमित्त भाविकांची वर्दळ वाढली होती. मध्यवर्ती भागात गर्दीने उच्चांक गाठला होता. शहर परिसरातील प्रमुख रस्ते भाविकांनी गजबजले होते. अनेकांनी सहकुटुंब देखावे पाहण्यासाठी गर्दी केली होती. मात्र अधून-मधून बरसणाऱ्या सरींनी भाविकांची काहीशी तारांबळ उडविली..गणेशोत्सवानिमित्त गणेश मंडळांकडून आकर्षक देखावे साकारले आहे. शालिमार परिसरात नामको बँकेकडून हलता देखावा आहे. तर रविवार कारंजा मित्रमंडळातर्फे खाटूश्याम बाबांचा दरबार साकारला आहे. मेनरोड परिसरात नाचत्या बाहुल्यांचा, लेझर शो असे देखावे आहेत. तर साक्षी गणेश मंदिराभोवती भव्य मंडप भाविकांचे लक्ष वेधत आहे. रविवारी शाळा, महाविद्यालयांसह शासकीय व खासगी कार्यालयांना तसेच औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांना सुटी होती. .हीच संधी साधत अनेकांनी सहकुटुंब गणरायांच्या दर्शनासाठी पावले वळविली होती. पंचवटी, जुने नाशिक, शालिमार येथील बी. डी. भालेकर मैदान येथील मंडळांचे देखावे आकर्षणाचा केंद्र ठरले होते. सायंकाळी सहा ते रात्री नऊपर्यंत बहुतांश रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी झाली होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागले..उत्सवानिमित्त कोट्यवधींची उलाढालगणेशोत्सवानिमित्त मंडळांभोवती विक्रेत्यांची मोठी गर्दी होत आहे. तसेच यानिमित्त होणारे हॉटेलिंग व इतर विविध कारणांनी शहराच्या अर्थकारणाला मोठे बळ मिळत आहे. उत्सव काळात रोज व्यावसायिकांची कोट्यवधींची उलाढाल होत असल्याचा अंदाज आहे..पोलिसांची अतिरिक्त कुमकभाविकांच्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर साध्या वेशातील पोलिसांकडून भुरट्या चोरट्यांकडे लक्ष ठेवले जात होते. याशिवाय प्रमुख चौकांमध्ये, मंडळाच्या परिसरात पोलिस कर्मचारी, होमगार्ड तैनात केले होते. तसेच फिरतीवरील पोलिसांची गस्तदेखील वाढविली होती. गणेशोत्सव व विसर्जन मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दौंड येथील पोलिस दलाचा फौजफाट्याला पाचारण केले आहे. त्यामुळे शहर पोलिसांना अतिरिक्त कुमक उपलब्ध झाली आहे..Buldana Ganesh Festival :'गणेशोत्वाची सुरक्षा पोलिस दादांच्या खांद्यावर'; २५० अधिकारी, व २५०० कर्मचारी, होमगार्ड, दंगा काबुपथक, शिघ्रकृतीदल कार्यरत.सेल्फी घेण्याची लगबगनाशिकमध्ये अशोक स्तंभ परीसरातील विविध मंडळांकडून गणरायांची भव्य मूर्ती दर्शनासाठी खुली केली आहे. या विशाल स्वरूपातील मूर्तीसोबत छायाचित्र, सेल्फी घेताना भाविकांची लगबग बघायला मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.