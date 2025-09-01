नाशिक

Nashik Ganeshotsav : नाशिकमध्ये गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला; देखावे पाहण्यासाठी उसळली विक्रमी गर्दी

Massive Crowd Rush During Ganeshotsav in Nashik : नाशिकमध्ये गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख मंडळांजवळ भाविकांची प्रचंड गर्दी; आकर्षक देखावे आणि भव्य मूर्तींसोबत सेल्फी घेणाऱ्यांची लगबग.
Updated on

नाशिक: गणेशोत्‍सवाचा उत्‍साह शिगेला पोचला असून, रविवारी (ता. ३१) सुटीनिमित्त भाविकांची वर्दळ वाढली होती. मध्यवर्ती भागात गर्दीने उच्चांक गाठला होता. शहर परिसरातील प्रमुख रस्‍ते भाविकांनी गजबजले होते. अनेकांनी सहकुटुंब देखावे पाहण्यासाठी गर्दी केली होती. मात्र अधून-मधून बरसणाऱ्या सरींनी भाविकांची काहीशी तारांबळ उडविली.

